Adiós a un histórico: Obras Sanitarias pone a la venta su plaza en la Liga Nacional de Básquetbol un mes después de ganar su primer título

Dos semanas después de consagrarse campeón por primera vez en la órbita de la Asociación de Clubes (AdC), Obras Sanitarias anunció su decisión de no participar en la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol, campeonato en el que compitió durante 29 temporadas, incluidas las últimas 20 de forma consecutiva.

Ante múltiples rumores sobre la posible renuncia del club de Núñez a la competencia más importante del país, el Departamento de Competencias de la AdC oficializó este viernes que Obras envió una carta documento manifestando su intención de vender su plaza, conforme al Reglamento General de Competencias del organismo rector.

Este trámite es solo el primer paso del proceso, por lo que la deserción no es inmediata. A partir de la recepción de la carta, se abrirá un plazo de siete días durante el cual los clubes de la Liga Argentina, segunda división del básquetbol nacional, podrán presentar ofertas para adquirir la plaza por el monto establecido por la AdC, cuyo valor no ha sido oficializado, aunque la temporada pasada fue de 500.000 dólares.

Durante este período, no podrán aspirar a la plaza aquellos equipos que hayan descendido en la última temporada, como es el caso de Atenas, que perdió la serie por la permanencia frente a Argentino de Junín. Luego de ese descenso, comenzó a especularse con una posible compra para mantenerse en la Liga.

Si no se presenta ningún interesado en esos siete días, se abrirá una instancia de negociación en la que Obras podrá vender la plaza al mejor postor, sin un monto prefijado. En este escenario, Atenas podría volver a aspirar a la plaza. De no concretarse ninguna operación satisfactoria, Obras mantendría su lugar y participaría en la Liga Nacional 2026/27.

La posible salida de Obras representa un fuerte impacto para la Liga, ya que se trata de un club histórico del básquetbol argentino. La institución decidió no tomar parte en la génesis del certamen nacional, pero se incorporó en la temporada 1996/97 tras coronarse campeón del Torneo Nacional de Ascenso al vencer en la final a Estudiantes de Olavarría. Desde entonces, solo se ausentó en la campaña 2005/06.

En la temporada actual, bajo la dirección técnica de Guido Fabbris, Obras finalizó séptimo en la fase regular con un récord de 21 victorias y 15 derrotas, cayendo en la reclasificación ante Instituto de Córdoba. Además, en abril se consagró campeón de la Copa Islas Malvinas tras superar en semifinales a Independiente de Oliva y en la final a Ferro. El 28 de enero, al derrotar 85-76 a La Unión de Formosa, alcanzó su victoria número 700 en la historia de la Liga, cifra superada únicamente por Atenas, Boca, Peñarol de Mar del Plata y Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

El anuncio de la posible retirada de Obras se produjo tres meses después del fallecimiento de Fabián Borro, presidente del club desde 2000 y hasta su muerte el pasado 10 de febrero, quien también presidió la Confederación Argentina de Básquetbol y FIBA Américas. Además, se dio a conocer un día antes de que el equipo femenino del club dispute el partido definitivo de la serie final de la Liga Femenina ante Ferro, a jugarse en el Templo del Rock.

Por otra parte, la AdC informó que Echagüe de Paraná y Colón de Santa Fe notificaron su intención de vender sus plazas en la Liga Argentina. Asimismo, se conformarán alianzas en esa categoría entre El Talar y Tomás de Rocamora, de Concepción del Uruguay, y entre Estudiantes y Barrio Jardín, ambos de San Miguel de Tucumán. En la Liga Femenina, Quimsa de Santiago del Estero, Fusión Riojana y Bochas de Colonia Caroya dejarán de participar, al igual que Lanús y El Biguá de Neuquén, recientemente descendidos.