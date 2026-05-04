ADEPA llama a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) convocó a los poderes del Estado y a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre la importancia de garantizar un ambiente de reconocimiento y respeto hacia la labor periodística, condición indispensable para el pleno funcionamiento de la vida democrática.

En su comunicado, la organización sostiene que “el ejercicio del periodismo libre, sin trabas ni presiones, constituye uno de los pilares del sistema republicano de gobierno”. Señala que en las democracias consolidadas, el acceso a la información pública, la posibilidad de investigar, preguntar y difundir hechos de interés público, así como el respeto por el trabajo de los periodistas, son estándares esenciales para asegurar la transparencia institucional y la rendición de cuentas.

ADEPA enfatiza que el reconocimiento del rol de la prensa no debe limitarse a declaraciones formales, sino manifestarse en acciones concretas por parte de los distintos actores sociales. En este sentido, destaca la especial responsabilidad de los representantes de los poderes públicos, especialmente de las más altas autoridades nacionales.

Además, advierte que “la descalificación, la agresión verbal o cualquier forma de hostigamiento hacia periodistas y medios no solo afectan a quienes ejercen la profesión, sino que empobrecen el debate público y debilitan la calidad democrática”.

La asociación sostiene que “el respeto por la diversidad de opiniones, la convivencia en el disenso y la aceptación del escrutinio periodístico son valores que deben ser promovidos activamente, particularmente por quienes tienen responsabilidades institucionales”.

Finalmente, ADEPA resalta que “el acceso a la información y la libertad de expresión no son prerrogativas sectoriales, sino derechos fundamentales de la ciudadanía, cuya vigencia efectiva requiere un entorno en el que el periodismo pueda desarrollarse con independencia, sin restricciones indebidas ni presiones”.

En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, ADEPA reafirma su compromiso con la defensa de estos principios y convoca a todos los sectores a fortalecer una cultura democrática basada en el respeto, la pluralidad y la libertad.