Adam Bareiro tardó 57 minutos en enamorar al hincha de Boca: doblete para el triunfo vs Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina

El destino, en estos últimos meses, parece estar encaprichado con Marcelo Gallardo, el entrenador que, por los malos rendimientos, se irá de River ante Banfield. Razones no le faltaron al Muñeco para decir adiós. Pero por las dudas Adam Bareiro le regaló otro cachetazo como para ratificar la sensación de que las cosas venían torcidas pare él. Y es que el paraguayo, que se fue por la puerta de atrás del elenco de Núñez, debutó con un doblete en la victoria de Boca 2-0 contra Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Copa Argentina. El triunfo es, además, algo de aire para el golpeado Claudio Úbeda. El Xeneize se medirá en la próxima ronda con el vencedor del duelo Sarmiento de Junín y Tristán Suárez.

Las diferencias entre Boca y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy son tan notorias que incluso se percibieron frente a un equipo con pocas ideas como el que comanda Úbeda, que tomó la curiosa determinación de rotar a los titulares, muy a pesar de que se jugaba el puesto en la noche de Salta. Desde el minuto uno se percibió que a los bonaerenses, al cabo el único debutante en la actual edición de la Copa Argentina, les iba a costar arrimar peligro en el arco que defendió Leandro Brey y mantener la valla invicta. Así, el duelo se consumía entre la espera del primer gol de Boca y la alarmante falta de juego de los de Úbeda.

Para mensurar las distancias entre uno y otra también se puede dar una vuelta por redes sociales. Mientras Boca supera los 10 millones de seguidores en Instagram, los de Chivilcoy juntan algo más de 13 mil. Algo similar ocurre en X (ex Twitter). Otra cuestión: los jugadores de Gimnasia tiene uno o más trabajos, además de dedicarse al fútbol. Y Boca salió de apuro a cerrar la contratación de Adam Bareiro en 3 millones de dólares.

El escenario y el partido fueron demasiado para Gimnasia. No había espacio para la épica. Lo más cercano a lo histórico lo podía firmar Bareiro, que llegó al país el viernes pasado y que anoche ya fue titular. Y a los cuatro minutos casi marca, pero su intento de picarla fue anticipado por el arquero Nicolás Dormisch. Esa, y un cabezazo al travesaño de Marco Pellegrino, fueron las más claras de la etapa inicial. No hubo mucho más.

Eso sí: el gol de Bareiro llegó después de una buena jugada colectiva. La armaron Lucas Janson y Malcom Braida y Bareiro definió de zurda tras ganarle en la guapeada al central rival. Debut y gol para el paraguayo. Hacía siete años que un debutante no marcaba en Boca. ¿El último en hacerlo? En 2019, el italiano Daniele De Rossi ante Almagro por Copa Argentina.

Pero los flashes de la noche se los robaría Bareiro y por eso festejó su doblete a poco de iniciado el complemento. El goleador saltó más alto que todos y cabeceó al gol un centro lejano de Pellegrino. ¿Cuánto hacía que un debutante no festejaba un doblete? 33 años, desde que Alberto Acosta convirtió un par en un triunfo 4-1 contra Mandiyú de Corrientes.

El contraste hace ruido: Bareiro, que fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo, no pudo convertir en los 14 partidos (algo más de 500 minutos) que fue dirigido por Gallardo en River. Tampoco festejó en el par que disputó con Martín Demichelis.

Al partido le sobraron los minutos restantes. Siguió siendo flojo lo de Boca, que debió golear. Pero apenas generó un par de chances.

«El centro al área es un fuerte mío; me dieron 2 asistencias espectaculares. Quería este debut, demostrar a la gente de Boca que van a encontrar acá alguien que va a dar la vida por ellos. Estas es una de las oportunidades más grandes de mi carrera y que me llegue a los 29 años es muy lindo», dijo Bareiro. Y agregó: «Estoy muy feliz de volver a la Argentina y que un club tan grande haya puesto la confianza en mí. Por el topo Gigio le dedico a Román que tuvo una confianza increíble en mí, fueron semanas de muchas charlas con ellos. Tenía muchas ganas de venir a Boca, esos goles son para él y la gente».

Cumplió entonces Boca y dejó atrás un partido que podía ser peligroso. Ni brilló ni goleó. Por eso el triunfo es sinónimo de poquito aire para el cuestionado Úbeda, que fue abrazado en ambos goles por Bareiro. ¿Nace un salvador?