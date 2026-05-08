Adabel Guerrero dio detalles de su separación y admitió: «Sabía que iba a ser complicada»

Tras los rumores de su separación, Adabel Guerrero y Martín Lamela confirmaron el fin de su relación y explicaron los motivos que los llevaron a poner punto final a su vínculo.

Luego de 17 años juntos y con una hija en común, Lola, de ocho años, ambos emitieron comunicados oficiales en los que confirmaron la noticia de su separación.

En diálogo con la prensa, la actriz brindó detalles sobre la relación actual entre ellos. Frente a las cámaras de LAM (América TV), y sin ánimo de responder preguntas, Guerrero aseguró que se encuentra bien: «Prefiero hablar en su momento y este no es el momento porque quiero cuidar mi relación; nosotros sabemos cómo son las cosas y eso es lo más importante», afirmó.

Además, explicó por qué inicialmente negó la separación: «Más allá de lo que digan los medios, en su momento desmentí que estuviéramos separados porque era un acuerdo entre nosotros; Lola no lo sabía ni lo habíamos hablado en el colegio». Reveló que Martín le pidió no hacer pública la separación porque aún conviven: «Me pidió que no digamos nada y así lo hice».

La bailarina también desmintió las versiones que señalaban la existencia de terceros en discordia: «Prefiero respetar lo que pasa dentro de mi casa. Más allá de lo que se diga en los medios, sabemos que muchas cosas son mentiras. No me gusta que inventen cosas que me hacen quedar mal e involucran gente que no pertenece al medio». A pesar de ello, reconoció que, desde que es conocida, está acostumbrada a este tipo de situaciones: «No me gusta, pero me lo tengo que bancar».

Sobre la expectativa del escándalo que generaría la separación, expresó: «Sabía que iba a ser complicada, hace un tiempo que lo venía masticando. Por eso lo fui postergando, pero las cosas llegan en el momento que tienen que llegar».

Consultada acerca de la posibilidad de entablar una nueva relación, dijo: «No estoy en pareja con nadie, estoy bien. Me hice muy buenos amigos en este tiempo y tengo gente muy linda cerca, tiene que ver con una cuestión energética».

Por último, sorprendió al confirmar que aún convive con su expareja: «Con Martín seguimos viviendo juntos porque tenemos una buena relación, pese a lo que se diga. Sabemos quiénes somos los dos».

Por su parte, Martín Lamela también confirmó la separación a través de un comunicado en el que explicó que, tras más de 17 años juntos, su relación se había desgastado por diversos motivos. En el texto, señaló: «En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza en nuestra pareja». Además, aclaró que, a pesar de la separación, seguirán siendo familia por ser ambos padres de Lola, «que es lo único que me importa».