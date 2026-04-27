Acusan a una docente de plástica por ejercicio ilegal de la medicina: recetaba medicamentos y llegó a firmar actas de defunción

Una docente de plástica es intensamente buscada por la Policía de Chaco tras descubrirse que se hacía pasar por médica y atendía en al menos dos hospitales de esa provincia. Según indicaron, llegó a recetar medicamentos y a firmar actas de defunción, y podría estar involucrada en la muerte de pacientes. Aunque se realizaron varios allanamientos, la mujer no fue encontrada y se sospecha que podría haber huido hacia Formosa.

La causa contra Lidia Mabel Ojeda, de 43 años, se inició a partir de las sospechas de una enfermera que detectó irregularidades en los conocimientos de la mujer que se presentaba como médica. La enfermera informó al director del Hospital «Dr. Emilio Rodríguez» de Quitilipi, Alfredo Acuña, donde ambas trabajaban. Otros profesionales del centro asistencial se sumaron a las dudas, y Acuña trasladó las inquietudes al director de la Zona Sanitaria II, Orlando Di Núbila.

Al verificar el estado de la supuesta médica, Di Núbila encontró que la matrícula MP 6822 con la que Ojeda atendía a los pacientes pertenecía en realidad a otro profesional, el doctor Horacio Daniel Vázquez, según el Ministerio de Salud Pública. Por este motivo, realizó la denuncia correspondiente ante la policía.

Junto con la presentación, el director de Zona Sanitaria II aportó fotocopias certificadas de actuaciones electrónicas del hospital de Presidencia de la Plaza, el libro de guardia del Hospital de Quitilipi y copias de derivaciones autorizadas y firmadas de puño y letra por Ojeda.

Tras la denuncia, se activó un operativo para intentar localizar a Ojeda, a quien en la provincia ya apodan “la Rímolo chaqueña”. Sin embargo, cuando el caso se hizo público, la falsa médica desapareció. Según informó Diario Norte, en un allanamiento realizado el viernes en una vivienda del barrio San Cayetano, donde supuestamente residía, no fue encontrada.

En el domicilio hallaron elementos vinculados a tareas sanitarias, como agujas hipodérmicas, hojas de bisturí, sondas urinarias, jeringas, vías, un set de infusión intravenosa, uniformes de enfermera, chaquetas médicas y documentación relacionada con pacientes.

Poco se sabe sobre la vida privada de Ojeda. Se conoce que es profesora de artes plásticas y que, aunque habría nacido en Paraguay, vivió gran parte de su vida en Formosa. Por ello, los investigadores sospechan que pudo haber huido hacia esa provincia tras la difusión del caso.

La investigación reveló que Ojeda prestaba servicios de guardia en los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza, al menos desde 2024. Durante ese tiempo, habría firmado al menos nueve actas de defunción y recetado medicamentos sin autorización.

Actualmente, la mujer enfrenta cargos por ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título. Además, es investigada por la muerte de al menos una persona a la que habría atendido en el hospital «Dr. Emilio Rodríguez» de Quitilipi.

Tras confirmarse su desaparición, la Fiscalía de Sáenz Peña, a cargo de Gustavo Valero, ordenó su aprehensión provincial y el trámite de captura nacional, y en las últimas horas solicitó su captura internacional.