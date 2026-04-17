Acusan a un bombero de provocar un incendio para encubrir un crimen que él mismo cometió: «Dos disparos por la espalda»

La comunidad del condado de Darke, Ohio, está consternada tras el arresto de un bombero voluntario acusado de homicidio. Inicialmente, la muerte de Ericka Kramer, una estimada entrenadora del equipo de la secundaria local, se creyó producto de un feroz incendio. Sin embargo, se confirmó que fue asesinada por alguien a quien consideraba como una «segunda madre».

Según un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del Condado de Darke, divulgado también en Facebook, el 10 de abril a las 12:29 p. m. se recibió una llamada que reportaba un incendio en una vivienda ubicada en Zumbrum Road, al noroeste de la villa de Ansonia. El Departamento de Bomberos de Ansonia, Ansonia Rescue y otras agencias de bomberos y rescate respondieron al llamado y encontraron la propiedad envuelta en llamas.

Durante las labores de extinción, los bomberos hallaron el cuerpo sin vida de una mujer adulta dentro de la casa. La víctima fue identificada como Ericka M. Kramer, de 50 años, quien residía en la propiedad y se confirmó que estuvo en la casa minutos antes del incendio. La forense del condado, Dra. Susan Brown, determinó que la causa de muerte fue homicidio.

Tras tres días de investigación, el 12 de abril los detectives del condado de Darke arrestaron a Peyton W. Beam, de 22 años y residente de la zona rural de Ansonia. Actualmente, Beam está detenido en la cárcel del condado, a la espera de cargos formales por asesinato agravado e incendio provocado agravado.

Durante una audiencia de fianza el 13 de abril, la fiscalía declaró que la víctima fue «ejecutada» por el acusado. Explicaron que Kramer recibió dos disparos por la espalda y dos en la cabeza. Posteriormente, su cuerpo fue rociado con un líquido que aparentemente era gasolina y luego su casa fue incendiada para intentar encubrir el crimen.

Beam, quien es bombero voluntario, fue una de las primeras personas en llegar al lugar del incendio. No era un desconocido para Kramer, quien lo había contratado para realizar labores agrícolas, por lo que él era su empleado y solía describirla como una «segunda madre».

El abogado defensor de Beam, John H. Rion, afirmó que su cliente negó haberle hecho daño a Ericka y señaló que solicitarán más pruebas balísticas. Mientras tanto, las autoridades mantienen información limitada debido a que la investigación continúa en curso y se comprometieron a preservar la integridad del proceso.

El Departamento de Bomberos de Ansonia manifestó a la revista People que sus pensamientos y oraciones están con la familia de la víctima en este momento difícil.

Ericka Kramer era una reconocida entrenadora de porristas y una inspiración para los jóvenes de la comunidad. En las redes sociales, sus familiares y allegados le rindieron sentidos homenajes, destacando su entrega y dedicación. Según su obituario, ella “se entregó por completo a los demás, no solo entrenaba, animaba, alentaba e inspiraba a los chicos con los que trabajaba, sino que dejó una huella imborrable en muchos corazones”. La describieron como una persona de bondad y generosidad infinitas, que siempre anteponía a los demás.

Kramer tenía una numerosa familia ensamblada y luchaba por sobreponerse tras la muerte de su esposo, David W. Kramer, quien falleció el 16 de julio de 2022, después de 21 años de matrimonio. Su única hija, Abigail Kramer, está devastada por la pérdida y exige justicia. Según el obituario, Ericka y su hija compartían un vínculo profundo e inquebrantable que definía su vida.

Las autoridades educativas también expresaron su pesar a través de un mensaje en Facebook: “El Departamento de Atletismo de Ansonia lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra entrenadora principal del equipo de porristas, Ericka Kramer. Extrañaremos mucho a la entrenadora Ericka. Por favor, tengan presente a la familia Kramer en sus pensamientos y oraciones”.

Peyton Beam sigue bajo arresto con una fianza fijada en cinco millones de dólares, y la investigación continúa mientras se esperan los resultados de las pruebas científicas.