Acusado de grooming en Mendoza recibe seis meses de prisión en suspenso

La Justicia de Mendoza condenó a seis meses de prisión en suspenso a un joven por acosar sexualmente a una niña de 12 años a través de redes sociales. El acusado, que conocía a la víctima por su vínculo con una de sus hermanas, creó una cuenta falsa en Instagram para acercarse a la menor, ganarse su confianza y proponerle encuentros presenciales.

El caso ocurrió en San Rafael y comenzó a fines de 2024, cuando José María Mondaca Serrano, de 18 años al momento de la denuncia presentada a inicios de 2025, utilizó una identidad digital falsa para contactar a la niña. La investigación determinó que el acusado mantuvo conversaciones con la víctima a través de Instagram, enviándole mensajes con contenido sexual y proponiéndole encuentros físicos. Las conversaciones quedaron registradas como pruebas clave en el expediente judicial.

Según la investigación, las comunicaciones iniciaron después de Navidad de 2024, cuando el acusado creó un perfil falso en la red social con el propósito de establecer una relación cercana con la menor. En los primeros intercambios simuló una amistad para generar confianza, pero progresivamente introdujo contenidos sexuales y ofreció encuentros presenciales. La niña, al principio, mantuvo en secreto esta situación, pero finalmente contó lo ocurrido a una amiga de su hermana. La denuncia penal fue realizada por sus padres, lo que permitió el inicio de la investigación.

El grooming, definido como el contacto por parte de un adulto con menores a través de plataformas digitales con la intención de cometer delitos contra su integridad sexual, está tipificado en el artículo 131 del Código Penal (Ley 26.904, 2013). Este establece que será penado con prisión de seis meses a cuatro años quien contacte a un menor con ese propósito.

Durante el proceso judicial, Mondaca Serrano se declaró inocente, pero las pruebas presentadas por la fiscalía reconstruyeron las conversaciones y confirmaron que conocía la edad de la víctima. Tras el juicio oral, el juez Julio César Bittar consideró acreditados los hechos, declaró culpable al acusado y fijó una condena de seis meses de prisión en suspenso. Por tratarse de una pena condicional, el condenado continuará en libertad sin necesidad de ingresar a la cárcel.

En Argentina, los delitos sexuales contra menores cometidos en entornos digitales crecieron un 73,7% en el último año. Desde el Dispositivo Pavlosky, centro especializado en tratamientos ambulatorios para personas con consumos problemáticos y adicciones conductuales, recomiendan abordar esta problemática desde la salud mental y la corresponsabilidad adulta. En este sentido, alertan sobre la importancia de construir un diálogo de confianza con niños y adolescentes respecto al mundo digital, y estar atentos a señales de alerta psicológicas y emocionales.

Asimismo, sugieren acompañar a las víctimas sin criminalizar la tecnología, manteniendo espacios seguros de escucha. Ante casos sospechosos, aconsejan contener a la víctima, conservar las evidencias digitales intactas y realizar la denuncia formal ante fiscalías especializadas o mediante la aplicación Grooming Argentina.

Por su parte, David Reigaraz, abogado especializado en Ciberseguridad, Privacidad y Derecho Digital, recomendó en diálogo con TN Tecno que la prevención del grooming comienza con el vínculo familiar. Propuso dialogar abiertamente sobre los riesgos de Internet, conocer las aplicaciones que usan los menores, con quiénes se comunican y quiénes forman parte de sus contactos. También sugirió que los niños se conecten en espacios comunes del hogar, establecer horarios y tiempos razonables de uso, enseñarles a configurar la privacidad de sus cuentas y explicarles la diferencia entre lo público y lo privado, desaconsejando la publicación de datos personales o familiares.