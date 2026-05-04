Activan Alerta Sofía por niño desaparecido tras tiroteo en Corrientes

La provincia de Corrientes activó nuevamente el Alerta Sofía ante la desaparición de Santos Riquelme Nahua, un niño de seis años desaparecido desde la noche del domingo. Según fuentes oficiales, el menor fue sustraído por su padre durante un episodio de violencia familiar ocurrido en la localidad de Esquina.

El incidente tuvo lugar el 3 de mayo en una vivienda ubicada en la calle Pujol al 1900, en el barrio Manzini, al sudoeste de la provincia. Según la reconstrucción policial divulgada por el diario El Litoral, varias personas se encontraban reunidas en el lugar cuando Santos Regis, padre del niño, llegó para hablar con su ex pareja y madre del menor.

En ese contexto, cuya dinámica aún se investiga, se produjo una discusión que derivó en un acto violento. De acuerdo con trascendidos, el hombre efectuó disparos contra otra persona presente en la casa y posteriormente huyó con el niño. Desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

Además de la activación del Alerta Sofía, que busca garantizar la localización y protección del niño ante un posible riesgo para su vida o salud, la justicia inició una investigación por tentativa de homicidio vinculada al hecho.

La búsqueda continúa en curso.

(Noticia en desarrollo)