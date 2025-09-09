Acciones argentinas en Wall Street rebotan hasta 4% tras el derrumbe post electoral

Tras la estrepitosa caída del lunes post electoral, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street intentan recuperar el terreno perdido con alzas moderadas que no superan el 3%. El revés que el oficialismo tuvo en las urnas provinciales dejó pérdidas de hasta 25%. Y el dólar oficial alcanzó los $ 1.425, $ 45 más que la última jornada de la semana pasada

Los ADRs más castigados el lunes son los que ahora intentan levantar cabeza con ganancias de hasta casi 3%. Dentro del sector bancario, el Grupo Financiero Galicia y BBVA, que el lunes restaron casi 24%, ahora suman un 2.5%.

El papel que se destaca este martes es el de Transportadora de Gas del Sur, que sube 6%. Detrás está Pampa (3,8%), que anunció un plan de recompra de acciones.

A los bonos, en cambio, se les hace esquivo el terreno verde y apenas avanzan un 0,60% en algunos casos. En consonancia con el derrumbe de los bonos, el riesgo país el lunes llegó a 1.108 puntos básicos, el nivel más alto en once meses.

Si bien, la desconfianza ya se había manifestado en las ruedas previas a la elección, este nuevo salto marca un hito. Para el economista Gustavo Ber, se trata de «un nivel elevadísimo que podría demorar el regreso a los mercados internacionales en busca de intentar rollear los vencimientos en dólares».