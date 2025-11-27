Accidente vial | Atropellan a dos pescadores en un puente en Corrientes

27 de noviembre de 2025 Lectores: 55

Dos pescadores fueron atropellados por un auto la noche de este miércoles en un puente sobre el río Miriñay, en Paso de los Libres. El impacto los hizo caer al agua, pero fueron rescatados y se encuentran fuera de peligro.

El hecho ocurrió pasadas las 20:00 en el viaducto de la Ruta Nacional 123. Un Fiat Cronos perdió el control y embistió a dos personas que pescaban en el lugar, provocando que cayeran al agua.

Desde el cuartel de bomberos de Paso de los Libres se despachó la Unidad de Rescate ALPHA 21. El personal trabajó en el lugar para sacar a las víctimas del río.

Los pescadores fueron asistidos en el sitio y luego trasladados al Hospital San José. Según informaron las autoridades sanitarias, ambos se recuperan de heridas leves y ya se encuentran fuera de peligro.