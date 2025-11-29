Accidente sin heridos en cruce de rutas cerca de La Escondida

29 de noviembre de 2025 Lectores: 60

Un choque entre un automóvil y una camioneta de Trenes Argentinos se registró este viernes a las 15:30 en el cruce de las rutas 16 y 9, en jurisdicción de La Escondida. Pese al impacto, ambos conductores resultaron ilesos tras ser examinados por personal médico.

Vehículos involucrados

El accidente fue protagonizado por:

• Un Toyota Yaris blanco conducido por M.J.K. (36 años), residente en San Cristóbal, Buenos Aires

• Una camioneta Volkswagen Amarok blanca de Trenes Argentinos, manejada por L.G.R. (23 años), oriundo de Puerto Tirol

Asistencia en el lugar

Al lugar arribó la ambulancia 6834 del Hospital de La Escondida, a cargo del enfermero Flores Enríquez, quien examinó a ambos conductores y confirmó que no presentaban lesiones. Para normalizar la circulación, trabajaron en conjunto:

• Defensa Civil

• Personal de Corredores Viales

Investigación en curso

La Policía, que actuó con el móvil N°124, informó que continúa con las actuaciones de rigor para determinar las causas exactas del siniestro ocurrido en este cruce estratégico de rutas nacional y provincial.

El episodio culminó como un incidente de tránsito con final afortunado, destacando la importancia de los protocolos de actuación coordinada entre diferentes organismos en la vía pública.

«`