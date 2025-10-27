Accidente fatal: una jubilada murió tras ser pisoteada por vacas

La semana pasada, Rebecca Jane Hitchings, de 59 años, fue hallada malherida en un parque de la región de Exmoor, Inglaterra, Reino Unido.

Fue trasladada a un hospital cercano, pero no logró sobrevivir. La investigación posterior determinó que murió a causa de un ataque de vacas, sucedido mientras ella paseaba a su perro.

A lo largo de 2025, hubo otras muertes por la misma causa, por lo que las autoridades aconsejaron tomar precauciones al momento de acercarse a estos animales.

Un paseo mortal: el ataque de vacas por el que murió Rebeca Hitchings

La semana pasada, Rebecca Jane Hitchings, una enfermera jubilada que tenía 59 años y vivía en el pueblo de Woodcombe, fue encontrada en el Parque Nacional Exmoor, suroeste de Inglaterra, con heridas importantes.

Tras ello, la trasladaron en avión al Hospital Derriford de Plymouth, una ciudad cercana, pero lamentablemente los médicos no pudieron salvarla.

El hospital Derriford, donde falleció Rebecca Hitchings. Foto: Wikipedia (CC BY-SA 2.0)

Por el hecho, se abrió una investigación en Devon, condado al que pertenece Exmoor, y se determinó que la mujer estaba paseando a su perro por el parque cuando fue atacada y pisoteada por una manada de vacas.

Philip Spinney, el médico forense a cargo de la causa, informó que Rebecca sufrió un traumatismo contundente que le provocó un shock hemorrágico, que ocurre cuando el cuerpo comienza a dejar de funcionar debido a la pérdida de grandes cantidades de sangre.

Aún se desconoce qué pasó con el perro que acompañaba a la mujer, pero se supone que este asustó al ganado, lo que provocó el ataque mortal.

Spinney afirmó que, probablemente, la investigación continuará su curso a manos de un forense del condado de Somerset, donde vivía Hitchings.

Las autoridades advirtieron por los peligros que puede implicar estar cerca del ganado, sobre todo con perros y si se trata de una persona mayor, ya que no es la primera vez que sucede un hecho de estas características, sino que, tan solo en lo que va de este año, se han registrado varios.

Accidentes entre humanos y vacas: una realidad a la que prestarle atención

Según informó The Mirror, el 11 de abril pasado, en el centro de China, tuvo lugar un impactante incidente que involucró a un hombre anciano y a una vaca.

El diario inglés detalló que la víctima entró a un establo para alimentar a los animales, como lo hacía todos los días, pero, esta vez, una vaca reaccionó agresivamente.

El animal se abalanzó sobre el cuidador y lo estrelló contra una pared. Tras ello, el granjero cayó al suelo, pero la vaca no detuvo su ataque, sino que siguió dándole cabezazos.

El hombre se desmayó pero, como involuntariamente quedó unido al animal por una cuerda, este lo arrastró durante varios minutos por el establo.

Finalmente, la vaca logró desprenderse del anciano, y este quedó tendido en el suelo. Tiempo después, el hombre fue hallado y trasladado a un hospital, pero falleció a causa de las heridas poco después de llegar.

Las autoridades chinas no publicaron más información sobre el ataque, pero se estima que el animal podría haber sido maltratado por el cuidador, y entonces reaccionó violentamente.

Las autoridades advierten que puede ser peligroso acercarse al ganado. Foto: Archivo

En los primeros días de junio, en tanto, Fraser Johnstone, de 83 años, sufrió la embestida de una vaca de su pertenencia en un campo del pueblo de Culloden, Escocia, Reino Unido.

Este hombre había salido a darle de comer a sus animales, pero minutos después regresó ensangrentado a su casa.

Allí, le contó a su esposa que había estado alimentando con calostro a un ternero que no recibía suficiente leche de su madre, cuando de repente la vaca lo aplastó contra la pared, lo tiró al suelo y lo pisoteó. También le dijo que había logrado salir a rastras del establo, antes de subirse a un cuatriciclo y volver al hogar.

Posteriormente, Johnstone llamó a una ambulancia y lo llevaron al Hospital Raigmore de la ciudad de Inverness, donde ingresó en la unidad de cuidados intensivos.

Allí, le realizaron una tomografía que reveló múltiples fracturas costales y una fractura esternal, por lo que se le colocó un stent en la arteria coronaria derecha.

El 5 de junio, se informó que Fraser sufrió un ataque cardíaco y, aunque sobrevivió, finalmente falleció dos días después.

El antecedente más reciente de un ataque de vacas, sin embargo, ocurrió el domingo 31 de agosto, cuando un hombre de 85 años y su esposa, de 82, fueron atacados por nueve vacas en un refugio de montaña llamado Türlwandhütte, ubicado en la provincia austriaca de Estiria.

Al salir de esta cabaña, una pareja recibió el ataque mortal de unas vacas. Foto: FB (Berghotel Türlwand)

La pareja se encontró con la manada, que incluía tres terneros, al salir de una cabaña. Según testigos, las vacas se asustaron por un perro que acompañaba a los ancianos, por lo que embistieron y pisotearon a estos.

Otros excursionistas y los propietarios del refugio de montaña acudieron en su ayuda y contactaron con los servicios de emergencia, tras lo cual la pareja fue trasladada a un hospital de Salzburgo, donde el hombre falleció, mientras que la esposa logró sobrevivir, ya que no registraba heridas graves.