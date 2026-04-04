ACCIDENTE FATAL EN PUERTO ESPERANZA: Murió una mujer y hay varios heridos

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1576, donde colisionaron dos vehículos. La víctima aún no fue identificada y otros ocupantes fueron hospitalizados con lesiones de consideración.

El siniestro vial se registró este sábado por la mañana en Puerto Esperanza, sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1576. De acuerdo a los primeros datos, el hecho involucró a un automóvil Renault Logan, en cuyo interior se hallaba una mujer sin signos vitales, y un Fiat Palio conducido por Bárbara Viviana P.

Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos habrían colisionado cuando circulaban en sentidos opuestos sobre la mencionada arteria.

A raíz del impacto, otros ocupantes de ambos rodados sufrieron lesiones de consideración y fueron trasladados a los hospitales de Puerto Esperanza y Eldorado para recibir atención médica.

En el lugar trabajan efectivos policiales de la jurisdicción junto a personal de Salud Pública. Hasta el momento, la identidad de la víctima fatal no fue confirmada oficialmente.