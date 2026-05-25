Accidente fatal en Mendoza: ingeniero cae con su Audi y le roban objetos

Javier Aguiló Isuani, un ingeniero en sistemas de 51 años, murió tras despistar con su Audi A3 y caer a un canal aluvional en Mendoza. El accidente ocurrió pasada la medianoche, cuando el vehículo, que circulaba a alta velocidad por la avenida San Francisco de Asís, en el límite entre la ciudad de Mendoza y Godoy Cruz, perdió el control luego de saltar un lomo de burro e impactar contra el cordón de una rotonda. El auto cayó siete metros hasta un canal construido en cemento para el desagüe de lluvias en los cerros cercanos.

Cuando la policía llegó al lugar, encontró el cuerpo del ingeniero solo dentro del automóvil, cuyo interior estaba revuelto. Se constató que le faltaba documentación y otras pertenencias, lo que motivó una investigación inmediata. Dentro del vehículo hallaron un DNI que no correspondía a la víctima, sino a un joven de 25 años domiciliado en Godoy Cruz, identificado como Kevin Alexander Martínez.

Este último regresó al lugar del siniestro y no pudo justificar su presencia, lo que generó sospechas entre las autoridades. Según la pesquisa, Martínez habría ingresado al vehículo luego del accidente para sustraer objetos de valor, ya que se le incautó una cartera negra con el logo de Audi y documentación del automóvil. Por estos hechos, fue detenido bajo la acusación de hurto calamitoso, un delito penado con entre uno y seis años de prisión.

Aguiló Isuani era originario de Mendoza pero residía en Buenos Aires. Había viajado junto a su novia para pasar el fin de semana largo en su provincia natal. Siete horas antes del fatal accidente, el ingeniero había publicado en la red social X un mensaje que reflejaba su estado de ánimo: «Esto es la puta vida», acompañado de una imagen donde se le veía haciendo un asado.

Su pareja, Estefanía, lo despidió también a través de las redes sociales con un emotivo mensaje: «La provincia que nos juntó hoy nos separa. Te voy a amar durante toda la vida en todas las vidas. Vas a ser siempre el hombre y la pancita más linda del mundo». Este posteo se viralizó en pocas horas, reflejando el sentimiento de quienes lo conocieron y el impacto de la tragedia.