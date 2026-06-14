Accidente fatal: dos helicópteros colisionan en Río de Janeiro

Dos helicópteros colisionaron este domingo por la mañana mientras sobrevolaban Río de Janeiro, causando la muerte de seis personas, entre ellas uno de los pilotos.

El accidente ocurrió en las calles Beth Lago y Rivadávia Campos, en el barrio Recreio dos Bandeirantes. Una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos de la marca BYD, provocando un incendio cuyo humo fue visible a varios kilómetros. La otra aeronave se estrelló en una zona cercana del depósito, aunque sin explotar.

Según informaron los bomberos de Río de Janeiro, los helicópteros chocaron en pleno vuelo antes de caer. Un portavoz del operativo detalló que una de las aeronaves impactó contra unos 20 vehículos estacionados, mientras que la otra se precipitó en una ubicación diferente dentro del mismo predio.

Las seis víctimas fatales eran ocupantes de las aeronaves. Cinco viajaban en el helicóptero que se incendió tras el choque, y el piloto de la segunda aeronave también perdió la vida. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado oficialmente las identidades de los fallecidos.

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) confirmó que uno de los helicópteros era un Eurocopter France modelo Aérospatiale AS 350B2 “Esquilo”, con matrícula PR-DJJ. El otro aparato involucrado fue un Bell Helicopter modelo 206B, matrícula PP-MAC, con capacidad para cuatro pasajeros y un piloto, registrado a nombre de la empresa Turfik Comércio de Frutas LTDA, que opera bajo la marca Kifrut.

El incidente generó gran conmoción en Río de Janeiro, y los videos del incendio se difundieron rápidamente en redes sociales. Equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en la zona para controlar el fuego y asegurar el área. Según el Departamento de Bomberos, aproximadamente 45 efectivos y 15 vehículos participaron en la respuesta al siniestro.