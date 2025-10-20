Accidente en Sáenz Peña: 5 adolescentes heridos, 3 graves

20 de octubre de 2025 Lectores: 18

Un accidente de tránsito en Presidencia Roque Sáenz Peña dejó a cinco adolescentes heridos, tres en estado crítico. El siniestro ocurrió la noche del domingo cuando la camioneta en la que viajaban despistó en el barrio Puigbó.

El hecho ocurrió sobre calle 14 entre 43 y 45. Una camioneta Ford blanca, conducida por Juan Ignacio Okaly de 15 años, perdió el control. Los otros cuatro ocupantes, todos menores de edad de entre 15 y 16 años, también resultaron heridos.

Todos fueron trasladados al Hospital 4 de Junio. Tres de ellos fueron diagnosticados con traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave. Debido a la gravedad, fueron derivados al Sanatorio Loma Linda para atención especializada.

El fiscal ordenó la intervención de la División Criminalística y el secuestro del vehículo. Además, se dispuso la realización de un test de alcoholemia al conductor para determinar si estaba bajo los efectos del alcohol.

Las causas del siniestro siguen en investigación y se espera el resultado del test de alcoholemia. El estado de salud de los otros dos adolescentes heridos no fue detallado en el informe policial inicial.