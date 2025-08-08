Accidente en Ruta 3: mujer lesionada tras volcar su auto por maíz derramado

Un choque entre un camión Iveco y un Fiat Uno dejó una mujer herida este miércoles en el km 15 de la Ruta 3, acceso a Presidencia Roca. El accidente ocurrió cuando parte de la carga de maíz del camión cayó sobre la calzada, provocando que el auto perdiera control y volcara.
Detalles del siniestro
Vehículos y ocupantes involucrados:
- Camión Iveco: conductor de 41 años
- Fiat Uno: conductora de 31 años y acompañante de 41
Consecuencias del accidente
Resultados del impacto:
- Volcadura del automóvil en banquina
- Conductora del Fiat lesionada (trasladada a hospital)
- Camión secuestrado por falta de documentación
- Chofer del Iveco notificado legalmente
Investigación en curso
La fiscalía investiga si la carga mal asegurada del camión fue la causa principal del siniestro. Mientras tanto, el conductor del vehículo pesado deberá responder por la falta de documentación requerida para transportar mercadería.