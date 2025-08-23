Accidente en Ruta 16: motociclista lesionado tras ser impactado por una camioneta

El siniestro ocurrió entre Lapachito y Makallé en horas de la noche del viernes 22 de agosto.

Un accidente de tránsito se registró alrededor de las 23:40 del viernes en el kilómetro 62,5 de la Ruta Nacional N° 16, entre las localidades de Lapachito y Makallé.

El hecho involucró a una camioneta Toyota Hilux blanca (dominio AG081LE) y a una motocicleta Honda XR 125 negra, que no tenía patente colocada. Según las primeras pericias, la moto fue impactada en la parte trasera por la camioneta cuando ambos circulaban en sentido descendente.

Como consecuencia del choque, el motociclista Francisco Mauricio González, domiciliado en La Verde, sufrió lesiones y fue trasladado en ambulancia al hospital local. En tanto, el conductor de la camioneta, Esteban Daniel Maiquez, oriundo de Corrientes, resultó ileso.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Makallé, Policía Caminera, personal de Seguridad Vial del Peaje Makallé y una ambulancia del hospital de La Verde.