Accidente en Ruta 16: Joven Motociclista Lesionado en Lapachito

16 de octubre de 2025

Un accidente de tránsito tuvo lugar este mediodía en la Ruta Nacional N°16, cerca del acceso a Lapachito. El siniestro involucró a un automóvil y una motocicleta, resultando herido el conductor de esta última, quien permanece en observación.

Detalles del Siniestro y Estado del Lesionado

El hecho se registró pasadas las 13 horas. Los vehículos implicados fueron un automóvil Fiat Cronos, manejado por un hombre de 36 años, y una motocicleta Yamaha Crypton, conducida por un joven de 20 años.

El motociclista fue inmediatamente trasladado al hospital local. El diagnóstico médico determinó que presentaba escoriaciones en brazos y piernas. Según el informe, el joven permanece en observación.

Intervención Policial y Peritajes

Tras el accidente, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar. Las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes. La División Criminalística también trabajó en la Ruta 16. Su objetivo es determinar las causas precisas que originaron este hecho de tránsito.