Accidente en Ruta 16: Chevrolet Joy despista y termina en cantero central con cinco ocupantes ilesos

20 de septiembre de 2025

PUERTO TIROL – Un automóvil Chevrolet Joy gris (patente AD065NQ) despistó en la madrugada de este sábado en el km 28 de la Ruta Nacional 16, cerca del cruce viejo de Puerto Tirol. El vehículo, que circulaba en sentido ascendente, terminó en el cantero central de la autovía sin que sus cinco ocupantes sufrieran lesiones.

El siniestro ocurrió alrededor de las 06:10 horas por causas aún desconocidas. Afortunadamente, los cinco viajeros que iban en el Chevrolet Joy resultaron ilesos, según confirmaron las autoridades que intervinieron en el lugar.

En el operativo participaron efectivos de la Policía Caminera de Resistencia, personal de la comisaría local, especialistas de Criminalística de la Policía del Chaco y móviles de la empresa concesionaria C.V.S.A., que regularizaron el tránsito en la zona.

Tránsito normalizado

Las autoridades destacaron que no se registraron interrupciones significativas en el flujo vehicular tras el accidente. Se continúa investigando las causas del despiste para determinar si hubo factores mecánicos o condiciones climáticas involucradas.