«Acá le trajimos para que apague las velitas»: la protesta docente con neumáticos en llamas contra un gobernador el día de su cumpleaños

Aumenta la presión sobre el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, para solucionar la crisis salarial que afecta a casi todos los sectores de la provincia, incluidos docentes, policías y empleados de la administración central. En este escenario, Vidal responsabilizó al kirchnerismo local, al recordar que “gobernaron 30 años generando desorden en el Estado” y advirtió que no se dejará “extorsionar”.

Uno de los momentos de mayor tensión se vivió este jueves, cuando trabajadores de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (Adosac) incendiaron neumáticos frente a la casa de Gobierno provincial. “Hoy es el cumpleaños del gobernador. Acá le trajimos para que apague las velitas”, expresaron los manifestantes.

Además de reclamar un aumento salarial, los docentes —cuya paritaria está prevista para el lunes 8 de junio— protestaban por los descuentos aplicados en los haberes de mayo debido a jornadas de huelga. En ese marco, Adosac anunció un paro de 48 horas para jueves y viernes.

Otro foco crítico es el de los policías autoconvocados, que desde el miércoles llevan adelante un quite de colaboración por tiempo indeterminado en varias localidades, como Pico Truncado, Las Heras y Caleta Olivia. Los efectivos del Comando de Patrulla de Río Gallegos fueron los últimos en sumarse a la medida.

Frente a esta situación, las autoridades confirmaron la convocatoria a una Mesa de Negociación Salarial para el próximo 10 de junio, aunque Ramón Quipildor, vocero de los policías autoconvocados, señaló que no fueron incluidos en ese llamado.

El gobernador Vidal se refirió a esta medida de fuerza a través de un mensaje en la red social X, donde expresó su sorpresa por la acción policial y subrayó que “la semana pasada convocamos al Consejo del Salario, que es el ámbito donde debemos sentarnos a dialogar y buscar soluciones”.

En un video de casi diez minutos, Vidal explicó las dificultades para aumentar los sueldos, culpando a la oposición provincial por “poner palos en la rueda”. “Entiendo el reclamo, es justo. También sé que es una situación que se repite a nivel nacional y en otras provincias”, afirmó. “Lo entiendo porque fui y soy trabajador, y voy a seguir siéndolo. Hago todo lo posible, todos los días, para sacar adelante esta provincia”, agregó.

El gobernador aclaró que el gobierno actual “no cuenta con los recursos” para otorgar aumentos salariales debido a las trabas que la oposición ha impuesto en el Congreso provincial para la toma de deuda. Señaló que presentaron un proyecto de ley de Emergencia Económica, pero fue rechazado; además, intentaron avanzar con una ley de Financiamiento, que también fue denegada por la oposición, lo que dificulta la negociación salarial.

“Yo los quiero ayudar —dijo Vidal—, les pido un minuto para que analicen la situación y, en buenos términos, con respeto y educación, consulten a la oposición por qué tantas trabas, sabiendo que el único perjudicado es nuestro querido pueblo”.

En un mensaje dirigido a los sectores kirchneristas, advirtió: “Que sepan los actores de la oposición, que quieren aconsejar después de haber gobernado 30 años generando el desorden en el Estado, que no me voy a dejar extorsionar”.

Este jueves se realizó la paritaria con los trabajadores de la Administración Central (ATE, APAP y UPCN), pero el gobierno provincial no presentó ninguna propuesta salarial, por lo que se pasó a un cuarto intermedio hasta el 16 de junio. Para este viernes está prevista la reunión con los trabajadores de Salud, y para el martes con el personal de Vialidad.