AC/DC en River hoy: horarios y cortes confirmados para la tercera y última fecha en Argentina

Este martes 31 de marzo, AC/DC se despide del público argentino con su último show en el estadio Monumental en el marco de la gira Power Up Tour. Tras el reencuentro explosivo de las primeras fechas, que marcaron el regreso de la banda al país después de más de una década, la expectativa vuelve a estar puesta en una noche que promete repetir la intensidad y la ovación.

La fecha tendrá como banda invitada a The Pretty Reckless, el grupo estadounidense de hard rock liderado por Taylor Momsen, conocida también por sus papeles en la serie Gossip Girl y en la película El Grinch. Eruca Sativa, la banda argentina integrada por «Lula» Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera​ también será parte de la previa de los recitales.

Los fanáticos argentinos esperaban desde hace más de una década la visita de AC/DC, ya que su último show en el país fue en diciembre de 2009, con tres funciones agotadas en el Monumental, registradas en el álbum y DVD Live at River Plate (2012).

La gira toma su nombre del álbum Power Up, el disco número 17 de la banda, concebido como un homenaje a Malcolm Young, guitarrista rítmico y alma fundacional del grupo, fallecido en 2017.

AC/DC en la Argentina: cómo activar las entradas para el show de este 31 de marzo

Antes de asistir al show, es importante activar la entrada en la app Quentro desde la web de AllAccess. Para hacerlo, primero ingresá a AllAccess.com.ar e iniciá sesión con tu usuario. Luego dirigite a la sección “Mis entradas”, seleccioná la compra correspondiente y seguí los pasos indicados en pantalla. Allí vas a tener que ingresar el mail al que querés enviar tus tickets.

Una vez completado ese proceso, vas a recibir un código de Quentro en tu correo. Después, solo tenés que ingresar a la app, iniciar sesión y cargar ese código. Así, tus entradas quedarán activadas y listas para el concierto.

En los últimos días, se habilitaron entradas para las tres fechas. Se pueden adquirir en la web de AllAccess.com.ar.

AC/DC en la Argentina: cómo llegar al estadio de River en tren, colectivo y subte

El estadio River Plate está ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 7597, en CABA. Se puede llegar tomando un colectivo en el Metrobus Norte, con la línea D del subte hasta Congreso de Tucumán, o bien con el Tren Mitre (ramal Tigre), bajando en la estación Núñez. Otra alternativa es el Tren Belgrano Norte, con descenso en la estación Ciudad Universitaria/Estadio Monumental.

Colectivos

Metrobús Cabildo: 41 – 44 – 57 – 60 – 63 – 65 – 67 – 68 – 80 – 152 – 161 – 168 – 184 – 194.

Barrancas de Belgrano: 15 – 29 – 42 – 44 – 55 – 63 – 64 – 65 – 80 – 113 – 114 – 118 – 130.

Av. Libertador: 15 – 28 – 29 – 107 – 130.

Ciudad Universitaria: 28 – 33 – 34 – 37 – 42 – 45 – 107 – 160.

Desvíos de colectivos:

Línea 15: entre 00:30 y 1:30 tomar en Metrobús Cabildo.

Línea 28: entre 00:30 y 1:30 tomar en Ciudad Universitaria.

Línea 29: entre 00:30 y 1:30 tomar en Metrobús Cabildo.

Línea 107: entre 00:30 y 1:30 tomar en Monroe y Cabildo.

Línea 130: entre 00:30 y 1:30 tomar en Metrobús Cabildo.

Subte

Estación Congreso de Tucumán de la línea D del subte. Funcionará hasta las 1:30 a.m. para facilitar la desconcentración del recital. Las únicas estaciones habilitadas para descender serán Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

Tren

Mitre – Est. Núñez:

Sentido a Tigre: último Lun-Vie 22:23 hs.

Sentido a Retiro: último Lun-Vie 21:43 hs.

Mitre – Est. Belgrano C:

Sentido a Tigre: último Lun-Vie 22:19 hs.

Sentido a Retiro: último Lun-Vie 21:47 hs.

Belgrano Norte – Est. Ciudad Universitaria:

Sentido a Villa Rosa: último Lun-Vie 23:57 hs.

Sentido a Retiro: último Lun-Vie 23:54 hs.

Apertura de puertas, The Pretty Reckless como banda telonera y a qué hora empieza el show de AC/DC

Horarios

Las puertas del Estadio Monumental se abrirán a las 16. A las 18.45 tocará la banda argentina Eruca Sativa y luego, a las 19.30, el grupo estadounidense The Pretty Reckless se subirá al escenario para seguir encendiendo la previa. El show de AC/DC comenzará a las 21.

Apertura de puertas: 16

Eruca Sativa – banda telonera local: 18.45

The Pretty Reckless – banda telonera: 19.30

Show de AC/DC: 21

Accesos

Campo General: Av. Libertador y Campo Salles.

Campo Delantero: Av. Libertador y Udaondo.

Plateas Belgrano (Inf./Baja/Media/Alta): Av. Libertador y Udaondo.

Parking Ex Tiro Federal: Av. Lugones y Campo Salles.

Campo Delantero: Av. Alcorta y Monroe.

Plateas San Martín (Inf./Baja/Media/Alta): Av. Alcorta y Monroe.

Plateas Sivori Alta: Av. Alcorta y Monroe.

Plateas Sivori Media: Av. Alcorta y Monroe.

Parking Interno River: Av. Alcorta y Monroe.

Parking Hípico: Av. Alcorta y Monroe.

Objetos prohibidos

Armas de fuego y elementos punzantes

Pirotecnia y explosivos de cualquier tipo

Paraguas

Líquidos/gases inflamables

Coolers

Punteros láser

Handys

Camisetas de clubes o pares

Bebidas alcohólicas o energéticas

Alimentos y bebidas

Cualquier tipo de sustancia ilegal

Drones

Equipo profesional de fotografía

Mate

Animales o mascotas

Pelotas

Instrumentos musicales

Mochilas grandes

Computadoras

Carteles políticos o religiosos

Cascos de moto o bici

Cualquier tipo de vehículo

Carpas o cualquier tipo de silla

Selfie stick

Bocina de aire

Banderas

Permitido: bolsos de hasta 30 cm x 20 cm x 20 cm.

AC/CD en la Argentina: la posible setlist para el show en Buenos Aires

Antes de llegar a Buenos Aires, la banda australiana AC/DC había pasado por Brasil y Chile, donde hizo vibrar a miles de fanáticos en su esperado regreso.

El público local ya se reencontró con la banda tras 17 años y quienes no pudieron ir a los primeros shows tendrán revancha. El 31 de marzo podría convertirse en la última oportunidad para verlos en vivo. En sus recitales anteriores, la banda abrió con If You Want Blood (You’ve Got It).

Además, se espera un recorrido por los grandes clásicos de su carrera, con temas infaltables como Back in Black y Highway to Hell, junto con canciones de su etapa más reciente, entre ellas Demon Fire y Shot in the Dark del disco Power Up, que le da nombre a la gira.

A continuación, la lista completa de canciones que la banda podría tocar en River, si se repite el repertorio del primer y segundo show:

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

Highway to Hell

Shoot to Thrill

Sin City

Jailbreak

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)

Cortes de tránsito por el show de AC/DC en River

Por el recital de AC/DC en el Estadio Monumental, el Gobierno de la Ciudad montará un operativo especial con restricciones en la circulación en la zona. Desde las 11 y hasta la 1 de la madrugada del día siguiente, se establecerá un perímetro de seguridad con controles de acceso para vehículos en los alrededores del estadio.

Además, la avenida Figueroa Alcorta permanecerá cerrada entre Monroe y Udaondo —incluido el cruce con Campos Salles— desde las 13 hasta la 1 de la madrugada. En tanto, la avenida Udaondo estará cortada entre la Avenida del Libertador y la autopista Lugones desde las 14 y durante toda la noche.

AC/DC en Argentina: accesibilidad

El evento contará con un sector accesible destinado a personas con movilidad reducida. Quienes asistan con un acompañante y tengan entrada podrán ubicarse en la Platea Belgrano Baja, que dispone de espacios adecuados y baños accesibles.

El ingreso será por el acceso único de la platea Belgrano, ubicado en Av. Libertador y Udaondo (Puente Labruna), donde el personal brindará asistencia hasta la ubicación asignada. Para acceder, se deberá presentar el Certificado Único de Discapacidad.