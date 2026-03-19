AC/DC en la Argentina: llega a Buenos Aires el museo oficial y gratuito de la banda, todos los detalles

En el marco de su esperada visita al país, AC/DC suma una experiencia imperdible para sus fanáticos: un museo oficial en la ciudad de Buenos Aires. Se trata del PWR/UP Pop Up, un espacio que funcionará del 22 al 31 de marzo con entrada libre y gratuita.

La propuesta llega en paralelo a los tres shows completamente agotados que la banda dará en el Estadio Monumental los días 23, 27 y 31 de marzo, reafirmando el fuerte vínculo entre el grupo australiano y el público argentino.

El museo estará ubicado en Augusta (Av. Ernesto Tornquist 6385, Palermo, CABA) y abrirá todos los días de 11 a 19, incluso durante el feriado. Más que una simple muestra, se presenta como un punto de encuentro para fanáticos, con una propuesta que combina historia, música, cultura rock y, por supuesto, AC/DC.

Entre sus principales atractivos habrá piezas de colección oficiales que recorren la trayectoria de la banda, además de merchandising exclusivo que no estará disponible durante los recitales. También se programarán shows en vivo para mantener el espíritu del rock bien arriba.

El espacio busca convertirse en la previa ideal para los conciertos, reuniendo a seguidores de todas las generaciones en torno a una de las bandas más influyentes de la historia. Una oportunidad única para vivir de cerca el universo AC/DC más allá del escenario.

La posible setlist para el show en Buenos Aires

Hace un par de semanas, AC/DC arrancó oficialmente su gira por Latinoamérica en Brasil. En su show de apertura de esta etapa, en la ciudad de San Pablo, el concierto arrancó por If You Want Blood (You’ve Got It).

El recital continuó con clásicos infaltables como Back in Black, junto con varios temas de su etapa más reciente, entre ellos Demon Fire y Shot in the Dark, del disco Power Up, que le da nombre a la gira.

A lo largo del concierto, la banda combinó himnos históricos con canciones de distintas épocas de su carrera, manteniendo una energía constante. El cierre llegó con For Those About to Rock, en un final explosivo y fiel a su tradición en vivo.

A continuación, la lista completa de canciones que la banda tocó en el Estadio MorumBIS:

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

Highway to Hell

Shoot to Thrill

Sin City

Jailbreak

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)

AC/DC en Argentina: todo lo que tenés que saber sobre los shows en el país

AC/DC dará tres shows en la Argentina, en el marco de gira mundial Power Up Tour. El 23, 27 y 31 de marzo se presentará en el estadio de River Plate, donde ya tocaron tres veces.

Los conciertos tendrán como banda invitada a The Pretty Reckless, el grupo estadounidense de hard rock liderado por Taylor Momsen, conocida también por sus papeles en la serie Gossip Girl y en la película El Grinch. Además, se espera la presencia de un artista o grupo local.

Las entradas para los shows de AC/DC en Buenos Aires están agotadas.