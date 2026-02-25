AC/DC empezó su gira por Latinoamérica: así fue su show en Brasil, setlist y las sorpresas de la noche

AC/DC comenzó su recorrido por Latinoamérica con un show explosivo en la ciudad de San Pablo, como parte de su gira mundial Power Up Tour, que ya hizo temblar estadios en Europa, los Estados Unidos y Australia.

El grupo estadounidense The Pretty Reckless fue el encargado de calentar motores en la previa, y apenas Angus Young apareció con su inconfundible uniforme escolar de color verde y sonaron los primeros acordes, el estadio se encendió.

La noche comenzó con If You Want Blood (You’ve Got It) y continuó con himnos como Back in Black, Thunderstruck y Highway to Hell, que hicieron saltar al público brasileño en un reencuentro histórico.

Con Brian Johnson al frente, el grupo demostró que la potencia sigue intacta y dejó oficialmente inaugurada la etapa latinoamericana del tour. Este fue el primero de los tres conciertos programados en Brasil; aún restan las fechas del 28 de febrero y 4 de marzo.

La gira toma su nombre del álbum Power Up, el disco número 17 de la banda, concebido como un homenaje a Malcolm Young, guitarrista rítmico y alma fundacional del grupo, fallecido en 2017.

Tras su paso por Brasil, la banda se presentará en Chile y luego llegará a Argentina, donde la expectativa crece minuto a minuto. Los fanáticos locales cuentan los días para los shows del 23, 27 y 31 de marzo en el Estadio Monumental, escenario que el grupo ya visitó en tres oportunidades y que volverá a convertirse en el epicentro del rock.

El show de AC/DC en San Pablo comenzó con If You Want Blood (You’ve Got It), un arranque potente que marcó el tono de la noche desde el primer minuto. El recital continuó con clásicos infaltables como Back in Black, junto con varios temas de su etapa más reciente, entre ellos Demon Fire y Shot in the Dark, del disco Power Up, que le da nombre a la gira.

A lo largo del concierto, la banda combinó himnos históricos con canciones de distintas épocas de su carrera, manteniendo una energía constante. El cierre llegó con For Those About to Rock, en un final explosivo y fiel a su tradición en vivo.

A continuación, la lista completa de canciones que la banda tocó en el Estadio MorumBIS:

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

Highway to Hell

Shoot to Thrill

Sin City

Jailbreak

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)

AC/DC en Argentina: todo lo que tenés que saber sobre los shows en el país

AC/DC dará tres shows en la Argentina, en el marco de gira mundial Power Up Tour. El 23, 27 y 31 de marzo se presentará en el estadio de River Plate, donde ya tocaron tres veces.

Los conciertos tendrán como banda invitada a The Pretty Reckless, el grupo estadounidense de hard rock liderado por Taylor Momsen, conocida también por sus papeles en la serie Gossip Girl y en la película El Grinch. Además, se espera la presencia de un artista o grupo local.

Las entradas para los shows de AC/DC en Buenos Aires están agotadas.