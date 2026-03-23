AC/DC calienta motores en Buenos Aires para este lunes 23 con un video entre fans y lugares emblemáticos

Y por fin se terminó la espera para los fanáticos de AC/DC. Hoy la banda arrancará su seguidilla de shows en el Estadio Monumental. Para celebrarlo, el grupo publicó en sus redes sociales oficiales un video bien argentino, con un fuerte sello de rock y una clara conexión con el público local.

“Che, bienvenidos a Buenos Aires”, dice un fan al comienzo del clip, marcando el tono de una pieza que recorre algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, completamente intervenidos por la estética de la banda. A lo largo del video aparecen el Obelisco, la Floralis Genérica, Caminito y, por supuesto, el propio estadio de River, epicentro de los tres shows que darán el 23, 27 y 31 de marzo.

Las imágenes muestran a fanáticos con remeras de AC/DC en distintos puntos de la ciudad, como si Buenos Aires estuviera completamente tomada por el espíritu de la banda australiana. La música que acompaña el recorrido no podía ser otra que Rock ‘n’ Roll Damnation, uno de sus clásicos más reconocidos, que le da al video un pulso potente y celebratorio.

El cierre del clip pone el foco en el Estadio Monumental, donde ya se puede ver el imponente armado de la escenografía que la banda trajo especialmente para esta gira. Estructuras gigantes, pantallas y una puesta visual impactante anticipan un espectáculo a la altura de su historia.

La expectativa es total: no solo se trata del regreso de AC/DC al país, sino también de una serie de shows que prometen hacer vibrar a miles de personas en uno de los escenarios más importantes de la Argentina.

Todo listo para una noche histórica

Como parte de la previa, también se confirmó que la banda argentina Eruca Sativa será la encargada de abrir la jornada. El trío subirá al escenario a las 18.45 para calentar motores antes del show principal las tres fechas, en lo que será una oportunidad clave para mostrar su potencia ante una multitud.

“Valoramos mucho que AC/DC nos invite a compartir escenario con ellos para hacer la apertura de sus shows y acercar algo de la música que hacemos a su público, son una banda emblemática y nos sentimos muy honrados realmente”, expresaron los miembros del grupo, en un comunicado para la prensa.

Luego, como ya se había anunciado, a las 19.30, llegará el turno de The Pretty Reckless. El grupo estadounidense de hard rock al llegará al país por tercera vez, después de haber sido seleccionados por el equipo de los australianos especialmente para la ocasión.

Liderados por Taylor Momsen -la actriz y cantante recordada por ser la carismática Cindy Lou Who en El Grinch y la problemática Jenny Humphrey en Gossip Girl-, The Pretty Reckless promete sorprender y volver a ganarse el corazón del público argentino, que ya los recibió en dos oportunidades.

Recién a las 21.00 llegará el turno de AC/DC, que se reencontrará con un estadio repleto y un público enérgico y preparado para darlo todo, que ya vieron vibrar durante sus visitas en los años 1996 y 2009. Por eso, esta visita sirve como una suerte de renovación de votos con una sólida base de fans que demostró estar más firme que nunca, agotando las tres fechas en cuestión de minutos.