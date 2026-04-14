Abusos en una comisaría de Misiones: detienen a un oficial denunciado por otras dos policías

El Soberbio, una pequeña ciudad de poco más de 5 mil habitantes situada a orillas del río y en el límite entre Misiones y Brasil, se caracteriza por su producción de aceites naturales y el turismo. En esta comunidad, un oficial subayudante de la comisaría primera fue detenido y separado de su cargo tras ser denunciado por abuso y amenazas por parte de dos compañeras de la fuerza.

Mientras avanza el proceso judicial, la Jefatura de Policía de Misiones ordenó a la Dirección de Asuntos Internos iniciar una investigación para determinar si procede la cesantía del oficial imputado, Emanuel Agustín Klipauka, de 26 años.

Según la investigación, Klipauka fue denunciado por dos agentes que prestan servicio en la misma comisaría, ubicada en el centro de El Soberbio. Ambas jóvenes relataron hechos similares ocurridos en oficinas de la dependencia durante sus guardias.

Una de las víctimas, de 23 años, declaró ante la Justicia que la noche del 31 de diciembre de 2023, mientras estaban de servicio, Klipauka la encerró en una oficina e intentó abusar sexualmente de ella, sin lograr consumar el ataque.

El segundo hecho fue denunciado por otra agente, también de 23 años, quien relató que a fines de septiembre del año pasado, durante la noche, Klipauka la manoseó en sus partes íntimas. Posteriormente, denunció que el oficial continuó acosándola y amenazándola para que no informara lo sucedido a sus superiores.

La causa quedó en manos del juez de Instrucción de San Vicente, Gerardo Casco, quien ordenó la detención del acusado y dictó medidas de protección para las víctimas.

Aunque el caso se maneja con estricto hermetismo, se espera para los próximos días la realización de un peritaje al teléfono celular del oficial, en busca de nuevos elementos probatorios que sustenten las denuncias.

Asimismo, la situación judicial de Klipauka podría complicarse si se confirman otras dos denuncias por hechos similares presentadas por mujeres que no integran la fuerza, aunque hasta el momento de cerrar esta nota tal circunstancia no había sido verificada.

Pese a la prontitud con la que actuaron el magistrado y la cúpula policial, una fuente interna destacó como llamativo el hecho de que las denuncias hayan surgido simultáneamente y el tiempo transcurrido desde los hechos.