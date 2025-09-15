Abuso sexual: detuvieron a un ciudadano en la vía pública

El procedimiento fue llevado a cabo por Gendarmería Nacional, a solicitud del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (C.U.F.R.E).

En el marco de una Investigación Penal Preparatoria, el Juzgado de Garantías en lo Penal Nro. 4 de San Martin, provincia de Buenos Aires, personal perteneciente a la UNIDAD DE INVESTIGACIONES DE DELITOS COMPLEJOS Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES “ELDORADO”, llevó a cabo una operación con el fin de dar con el paradero del ciudadano enmarcado en una causa judicial por abuso, quien residiría en la localidad de Wanda, provincia de Misiones.

La persona, un masculino de mediana edad, fue individualizado en la vía pública y, luego de corroborar su identidad, fue detenido sin presentar resistencia.

Informados de los resultados, el Juzgado interviniente tomó contacto con el Juzgado de Instrucción de la localidad de Puerto Iguazú, quien dispuso el alojamiento del encartado en el asiento de la Unidad Regional Nº 5 de la Policía de la Provincia de Misiones.