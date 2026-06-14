Abuelos de Agostina Vega revelan que otro testimonio de una joven complica a Barrelier: le había ofrecido hacer fotos

Los abuelos maternos de Agostina Vega, la adolescente secuestrada y asesinada en Córdoba, revelaron este sábado que Claudio Barrelier, principal acusado del crimen, había intentado captar a otra joven con anterioridad. Según relataron, Barrelier le ofreció a una vecina del barrio participar en una sesión de fotos, propuesta que retiró de inmediato cuando la chica le informó que asistiría acompañada por su madre.

Isabel y Miguel Heredia, abuelos de la víctima, explicaron que recibieron el testimonio de una joven que ahora tiene 19 años, así como el relato de su madre, quienes contaron el extraño episodio vivido con Barrelier, hasta recientemente empleado municipal y miembro activo de una barra del club Instituto.

El abuelo precisó que la joven aportó su testimonio mediante un escrito policial que ya está a disposición de la justicia. Además, señaló que ella y su familia son conocidas del barrio, ya que todos concurren al mismo complejo donde se encuentra una cancha de fútbol amateur.

Según los Heredia, tras el crimen de Agostina, la joven y su madre se acercaron para contarles que Barrelier le propuso a la chica hacer unas fotos para ser la imagen de un gimnasio local. La testigo indicó que Barrelier le aseguró que la llevaría a sacarse las fotos y luego la regresaría a su casa.

En ese momento, Barrelier se desempeñaba como iluminador en videos de la hija de un concejal, quien debió renunciar a su cargo tras el escándalo. La joven le dijo que solo aceptaría si su madre la acompañaba, a lo que Barrelier respondió: “¿Para qué la vas a molestar a tu mamá, si yo te llevo y te traigo?”.

Ante esta negativa, la joven desistió de la propuesta y Barrelier dejó de comunicarse con ella. Tras el crimen de Agostina, la denunciante se acercó a los Heredia con preocupación, temiendo que pudiera haber más chicas víctimas de este tipo de ofertas.

Miguel Heredia relató, consternado, que la joven le expresó: “viendo lo que pasó, yo podría haber sido Agostina”. Además, reclamó a la justicia que investigue a fondo las actividades y vínculos de Barrelier, recordando que él estuvo detenido durante 25 días y tuvo que pagar una fianza para quedar en libertad. “A este tipo alguien le pagó una importante suma de dinero para que saliera de la cárcel. ¿Quién se la pagó?”, preguntó el abuelo.

Por otra parte, los abuelos informaron que su hija Melisa, madre de Agostina, continúa internada en un hospital de Córdoba. Solo fue informada sobre la muerte de su hija, pero desconoce más detalles, ya que los médicos temen que la sobrecarga emocional pueda afectarla gravemente.

Isabel concluyó refiriéndose al secuestro, asesinato y descuartizamiento de Agostina, ocurrido a manos de un hombre con quien la niña había mantenido una relación: “No conoce más detalles, porque los médicos tienen miedo que le explote la cabeza con tanta información”.