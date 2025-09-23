Abandono total: murió una mujer de 71 años que fue encontrada en una cama infestada de mosquitos

El sábado 20 de septiembre, la Policía Civil de Bahía, Brasil, arrestó a Cláudio José de Oliveira dos Santos, sospechoso de causar las lesiones físicas que terminaron con la vida de su pareja, una mujer de 71 años.

La tragedia, que tuvo lugar en Jaguaquara, en el suroeste de Bahía, dejó a familiares y vecinos de la víctima consternados al enterarse de los detalles que surgieron durante la investigación.

El arresto del acusado se realizó en un bar de la ciudad, en donde se encontraba bebiendo algo tranquilamente, en compañía de otras mujeres. Si bien no se detalló la edad exacta del detenido, su apariencia refleja que era mucho más joven que la mujer.

Las autoridades llegaron tras recibir múltiples denuncias de vecinos sobre amenazas y comportamientos sospechosos relacionados con el hogar de la víctima.

Los residentes habían advertido que la mujer estaba siendo aislada y maltratada, lo que motivó la intervención policial. La detención de Oliveira dos Santos busca esclarecer los hechos y garantizar justicia por la muerte de la anciana, de quien todavía no se reveló su identidad.

Maltrato y el estado crítico de la víctima: «Infestada de mosquitos»

Los equipos del Servicio de Urgencias Médicas (SAMU) encontraron a la mujer en estado crítico y en un entorno insalubre. También presentaba heridas infectadas, hipotensión e hiperglucemia.

El arresto de Oliveira dos Santos se realizó en un bar, donde se encontraba bebiendo. Foto: TV Sudoeste

Además, la Policía informó que, al llegar al domicilio, encontraron suciedad acumulada, mal olor y condiciones muy por debajo de lo mínimo necesario para habitar de forma segura.

Lo que más consternó a las autoridades fue encontrar a la mujer postrada en su cama, infestada de mosquitos, lo que reflejó el grave abandono y un riesgo extremo para la salud de la víctima.

Rápidamente fue trasladada de urgencia a un hospital local, donde los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarla. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, la anciana murió pocas horas después de su ingreso.

Al contactar a los vecinos, los agentes descubrieron que la mujer había pedido ayuda durante la semana. Sin embargo, los residentes no pudieron socorrerla porque Oliveira dos Santos, era «extremadamente agresivo» y amenazaba constantemente a quienes intentaban intervenir.

La investigación reveló que Cláudio José mantenía a la anciana aislada de familiares y amigos, dificultando cualquier posibilidad de ayuda. Además, estaba acusado de violencia psicológica, patrimonial y sexual, y de apropiarse de los beneficios de seguridad social de la víctima.

Especialistas señalan que los adultos mayores pueden sufrir múltiples formas de abuso simultáneamente. Este tipo de violencia muchas veces permanece oculta hasta que ocurre un desenlace trágico, como en este caso.

Cómo sigue la causa

Oliveira dos Santos fue detenido por el delito de lesiones con resultado de muerte, en aplicación de la Ley Maria da Penha, una norma que protege a las mujeres, y que su conducta encuadra en violencia doméstica con consecuencias fatales, siendo un caso tipificado como grave dentro de la legislación brasileña.

La Policía Civil continúa investigando para determinar si el sospechoso está involucrado en otros delitos en la región. Se indaga especialmente si habría afectado a personas en situación de vulnerabilidad, reforzando la atención sobre casos de violencia doméstica y abandono de adultos mayores.