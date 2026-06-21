A una semana de su desaparición, cómo sigue la búsqueda de los pescadores en el Río de La Plata

A una semana de la desaparición de cinco pescadores que navegaban en el Río de la Plata, continúa la búsqueda con personal especializado y embarcaciones de la Prefectura Naval Argentina (PNA). Los operativos se extienden en las zonas de Punta Lara y Berisso.

El grupo partió alrededor de las 6:30 de la mañana del domingo 14 de junio, con destino a la franja costera del río donde realizarían pesca deportiva de pejerrey. Contaban con elementos de seguridad y orientación, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, radio VHF y sistema GPS, pero desde entonces se perdió todo contacto con ellos.

La búsqueda comenzó tras el aviso de los empleados del Camping Hudson, quienes alertaron que los hombres no regresaron al horario de cierre del predio. Inicialmente, la Prefectura desplegó un bote semirrígido, una aeronave y medios terrestres para rastrillar la zona costera y la franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

Aunque no se registraron novedades durante la semana, la Prefectura continúa con el operativo utilizando buques guardacostas, motos de agua y botes semirrígidos. En las últimas horas, se amplió el radio de búsqueda para aumentar las posibilidades de encontrar indicios que permitan avanzar en la localización de los pescadores.

Desde la denuncia de la desaparición, las autoridades intentaron comunicarse por teléfono y radiofrecuencia VHF con los tripulantes, sin obtener respuesta. A medida que pasan los días, las esperanzas se reducen considerablemente.

Los pescadores desaparecidos son Carlos Alberto Kovach, de 60 años, y su hermano Claudio Alejandro, de 50, oriundos de Berazategui; Damián Giubu, de 42 años; Diego Alejandro Boscardín, de 28, y Sebastián Romegialli. Frente a la incertidumbre, sus familiares realizaron la denuncia policial, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone.

Rodrigo Oviedo, hijastro de Claudio Kovach, afirmó que los hombres “no eran para nada inexpertos” y destacó que salir a pescar era una práctica habitual de cada fin de semana. “Tienen todo su equipo de pesca, bengalas, chalecos, todo”, agregó, señalando que no conocía el punto exacto al que se dirigían, ya que tenían varios lugares habituales de pesca.