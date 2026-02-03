A un mes de su captura, Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen presos en Nueva York a la espera de una vista judicial en marzo

Las autoridades estadounidenses mantienen en prisión al ex dictador venezolano y a su esposa, quienes se declararon inocentes de acusaciones de narcotráfico y corrupción mientras esperan la próxima audiencia

El ex dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, cumplieron un mes detenidos en Nueva York, donde permanecen recluidos en una cárcel federal tras declararse inocentes de los delitos de narcotráfico y corrupción que les imputa la Justicia de Estados Unidos, mientras aguardan una nueva audiencia judicial prevista para marzo.

En ese contexto, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó el lunes posponer la próxima audiencia del proceso penal. El órgano fiscal pidió al juez Alvin Hellerstein que la sesión, originalmente fijada para el 17 de marzo, se reprograme para el 26 del mismo mes, con el objetivo de resolver cuestiones logísticas y concluir el intercambio de pruebas con la defensa.

Maduro y Flores se encuentran presos desde el 3 de enero, cuando fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense y trasladados al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn. Dos días después, el 5 de enero, salieron brevemente del penal para asistir a su primera audiencia de lectura de cargos ante un juez federal en un tribunal de Manhattan.

En esa comparecencia inicial, Maduro rechazó las acusaciones y sostuvo ante el juez que continúa siendo el presidente de Venezuela. “Soy un prisionero de guerra” y fui “secuestrado”, afirmó durante la audiencia, según consta en el registro judicial. Flores, por su parte, también se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.

La Fiscalía estadounidense acusa a Maduro de cuatro delitos federales. Tres de ellos corresponden a conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. El cuarto cargo es por posesión de esas armas. En el caso de Flores, la imputación incluye otros cuatro cargos: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

Las acusaciones forman parte de un amplio expediente presentado por la Justicia de Estados Unidos en 2020, que sostenía que altos funcionarios del régimen venezolano integraban el denominado Cártel de los Soles, organización designada terrorista por Washington y que atribuía su liderazgo a Maduro. Sin embargo, tras la captura del ex mandatario, la Fiscalía eliminó en la nueva imputación las referencias al cártel como una organización criminal estructurada y ya no presenta a Maduro como su jefe.

Durante este primer mes de reclusión, ninguno de los dos solicitó libertad bajo fianza. El abogado de Maduro, Barry Pollack, informó al tribunal que no pedía la excarcelación en esta etapa del proceso, aunque señaló que podría hacerlo más adelante. El defensor de Flores tampoco presentó una solicitud de fianza en su nombre.

Pollack adelantó ante el juez que la defensa presentará “numerosos” documentos para sostener que Maduro es “jefe de un Estado soberano”, que tiene “derecho a los privilegios” correspondientes a ese estatus y que su “secuestro por parte de militares” estadounidenses fue ilegal. Esos planteos aún no fueron resueltos por el tribunal.

Ambos permanecen detenidos en el MDC de Brooklyn, desde donde solicitaron atención médica, de acuerdo con documentos presentados ante el juez.

La defensa de Maduro está encabezada por Pollack, abogado del bufete Harris St. Laurent & Wechsler, conocido por su participación en la defensa de Julian Assange, acusado de espionaje por la publicación de documentos clasificados a través de Wikileaks. Otro abogado, Bruce Fein, especializado en derecho constitucional, pidió sumarse al caso, pero Pollack indicó al juez que había consultado a Maduro y que este le señaló que no lo había contratado, por lo que el magistrado lo apartó del proceso.

Flores está representada por Mark Donnelly, cofundador de la firma Parker Sanchez & Donnelly, con experiencia previa en el Departamento de Justicia y como fiscal en un condado de Houston.

El juez a cargo del caso es Alvin K. Hellerstein, de 92 años, nombrado en 1998 por el ex presidente Bill Clinton. Hellerstein ya intervenía en el expediente desde marzo de 2020, cuando se presentó la acusación original, y condujo otros procesos contra ex funcionarios del régimen venezolano, entre ellos el de Hugo “El Pollo” Carvajal.

Sobre las condiciones de detención, el Departamento de Prisiones indicó que, por “privacidad, seguridad y garantías”, no brinda detalles sobre “las condiciones de confinamiento de ninguna persona”. El MDC de Brooklyn alberga a otros reclusos de alto perfil y fue objeto de reiteradas denuncias por sus duras condiciones.

En paralelo, en redes sociales se difundieron mensajes de personas que aseguran haber enviado cartas a Maduro, tanto con críticas políticas como con mensajes personales, así como videos de manifestantes que gritaron consignas desde las inmediaciones del penal, mientras el ex mandatario y su esposa completan su primer mes de prisión en Estados Unidos.