A un mes de separarse, Sandra Borghi inició un romance con el ex de una vedette: de quién se trata

El pasado 17 de julio, Sandra Borghi confirmó su separación de Fernando Casanello, abogado con quien mantuvo una relación de 14 años y con quien tiene una hija en común, Juana, de siete años.

A poco menos de un mes de blanquear el fin de esa relación, se supo que la periodista de Mediodía Noticias (El Trece, a las 13) inició un vínculo con Marcelo González, un empresario de los medios que fue ex de Nazarena Vélez.

“Desde mayo tenemos este dato”, contaron, a modo de adelanto, este martes en LAM (América, lunes a viernes a las 20).

Lo cierto es que fue Ángel de Brito quien reveló el romance entre Sandra y Marcelo al contar detalles de una reunión que organizó el propio empresario en su casa de Barrio Norte.

“Ella fue la cena de este empresario donde había muchos periodistas y llamó la atención por la familiaridad que tenía con el niño de él”, advirtió el conductor del ciclo de chimentos.

Entonces, Ángel precisó que el pasado 9 de mayo, González hizo una cena en su casa de avenida Callao. «Ahí fueron varios conductores de CNN como cuando yo trabajaba ahí”, dijo De Brito.

“En esta cena, en su casa, todos se sorprendieron porque apareció Sandra, que no trabaja en CNN, y que tenía vínculo con el hijo de Marcelo”, agregó.

Marcelo González es el empresario con el que Sandra Borghi inició un vínculo amoroso.

“Estaba nuestra amiga Pía Shaw, que no nos contó nada, y la segunda alerta se encendió cuando Sandra invitó a un montón de amigos a un campo que era de él y se lo cedió para su cumpleaños número 50”, sumó el también conductor de Ángel Responde (Bondi Live).

Luego, Pepe Ochoa, panelista del programa, agregó más data sobre el pasado del empresario: “Antes, salía con Viviana Saccone pero se tiroteaba con una vedette que vivía afuera. Él es socio de Abel Pintos, y accionista de CNN Radio, y salió con Mora Godoy y, dicen, que con Viviana Canosa también”.

Por su parte, Nazarena Vélez, que estaba en el panel, recordó la etapa en que fue novia de la nueva pareja de Sandra Borghi.

Cabe recordar que la productora teatral tuvo un affaire con el empresario en 2015, verano en el que hizo temporada en Mar del Plata con Leonas, junto a Carmen Barbieri.

«No era un buen momento mío. Estaba muy confundida en esa época. No me porté bien», reconoció Vélez. El conductor aprovechó para preguntar: «¿Te fuiste con otro?». Entonces apareció el sincericidio brutal de Nazarena: «Sí. No terminamos mal pero yo no me porté bien. Medio que, si me ve, se cruza de vereda»

Qué había dicho Sandra Borghi sobre su separación de Fernando Casanello

A mediados de julio, Sandra Borghi confirmó que se separó de quien fuera su pareja, el abogado Fernando Casanello, durante los últimos 14 años y con quien tiene una hija en común, Juana, de siete años.

“Estoy triste, lo estamos todos. Es una situación que yo pensaba que no iba a ocurrir, pero las cosas de la vida… Hay situaciones que uno no puede manejar”, expresó Borghi, visiblemente emocionada.

Sandra Borghi y Fernando Casanello. Captura TV.

A su vez, la periodista explicó que la decisión se tomó de manera conjunta con su ex pareja, tras un extenso período de reflexión.

“Estamos todos atravesados por esto, pero sabiendo que es lo mejor para Fer, para mí, para los chicos, para todos. Convencidos de que tardamos mucho en tomar esta decisión, ya que no se toma de la noche a la mañana, y menos cuando hay chicos pequeños, grandes, una familia ensamblada, nuestros padres… Es una familia donde todos estamos involucrados”, reveló.

La conductora del noticiero de El Trece también dejó en claro que la separación fue en buenos términos y que no hubo conflictos ni terceros en discordia: “No tengo nada que esconder. Nos separamos con mucha tristeza y dolor, pero no hay escándalo, no hay ruido, no hay terceros. Hay una decisión de fondo, muy charlada, de mucho tiempo”.