¿A qué hora empieza la venta de entradas para AC/DC en Argentina? Precios, cómo comprar, locaciones y todo sobre el recital en River

Después de más de 16 años, AC/DC regresa a la Argentina. La legendaria banda australiana confirmó su show en el estadio River Plate para el 23 de marzo de 2026, en el marco del Power Up Tour, su gira mundial que ya pasó por Europa, Estados Unidos y Australia.

La fecha local tendrá como banda invitada a The Pretty Reckless, el grupo estadounidense de hard rock liderado por Taylor Momsen, conocida también por sus papeles en la serie Gossip Girl y en la película El Grinch.

Entradas para AC/DC en Argentina: cuándo se venden y cómo comprarlas

Los fanáticos argentinos esperaban desde hace más de una década la visita de AC/DC, ya que su último show en el país fue en diciembre de 2009, con tres funciones agotadas en el Monumental, registradas en el álbum y DVD Live at River Plate (2012).

El Power Up Tour lleva el nombre del disco homónimo lanzado en 2020, el 17º álbum de estudio de la banda, dedicado a Malcolm Young, guitarrista y alma fundadora de la banda, fallecido en 2017.

La formación actual de AC/DC está integrada por Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).

Las entradas para el show de AC/DC en Buenos Aires estarán disponibles a partir del viernes 7 de noviembre a las 10 de la mañana, únicamente a través del sitio oficial de All Access (www.allaccess.com.ar).

La banda australiana regresa a la Argentina en 2026. Foto: AP.

Desde el inicio de la venta, los tickets podrán comprarse con cualquier medio de pago. Aunque no habrá preventa asociada a bancos, los socios de River Plate contarán con una venta anticipada exclusiva, también desde el viernes 7 a las 10.

Para acceder a esta instancia, será necesario obtener previamente un código validador en login.riverid.com.ar. Una vez dentro de la plataforma, el socio deberá ingresar con su correo electrónico y contraseña para conseguir el código, que luego deberá utilizarse en el sitio de All Access para concretar la compra de entradas.

La última vez que AC/DC estuvo en Argentina fue en 2009, también en el Monumental. Foto: EFE.

Se recomienda ingresar a All Access y crear o iniciar sesión antes del inicio de la venta para agilizar el proceso. Cada usuario podrá adquirir hasta cuatro entradas por compra.

Además, es importante tener en cuenta que All Access solicita verificar la identidad del titular mediante un código de seis dígitos, que puede demorar hasta 72 horas hábiles en aparecer en el home banking. Este código debe ingresarse en un plazo máximo de 10 días desde la compra, ya que de no hacerlo, la operación será cancelada.

Precio de las entradas para AC/DC en Argentina

Como mencionamos anteriormente, hoy comienza la venta de entradas para el recital de AC/DC en Argentina para el 2026. A continuación, te dejamos el precio de los tickets en River para que te organices y no pierdas tu lugar:

AC/DC

23 de marzo en Estadio River Plate

Precios finales oficiales (service incluido)

Platea Sivori Alta: $189,750 ARS

Campo General: $207,000 ARS

Plateas Altas: $258,750 ARS

Platea Sivori Media: $287,500 ARS

Campo Delantero: $339,250 ARS

