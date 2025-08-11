A qué hora arranca la venta de entradas para el show de María Becerra en River

María Becerra volvió a sorprender a sus fans tras anunciar su tercer show en el Estadio Monumental, lo que genera una gran expectativa entre sus seguidores.

Tras convertirse en marzo de 2024 en la primera mujer argentina en presentarse en el mítico estadio, «La Nena de Argentina» promete un show muy especial con un formato completamente inmersivo. Será el primer espectáculo 360° en la historia del Monumental, frente a 85 mil personas. Además, se esperan más sorpresas para sus fans.

El anuncio fue tan impactante como la función que promete. La cantante presentó a sus nuevos alter egos artísticos, que “hackearon” plataformas de streaming y anticiparon el show sorpresa transmitido en vivo desde un helipuerto en Puerto Madero, a más de 70 metros de altura, acompañado por un espectáculo de 300 drones que iluminó el cielo porteño.

«La Nena de Argentina» confirmó que vuelve al Monumental el viernes 12 de diciembre, lo que marcará su tercer recital allí. Se espera que sea el más ambicioso de todos, con una producción completamente renovada.

Entradas para el show de María Becerra en River: cuándo y a qué hora se podrán comprar

La preventa de entradas comenzará este lunes 11 de agosto a las 13 horas y será exclusiva para clientes de BBVA. Por otro lado, la venta general comenzará al día siguiente a la misma hora, y se realizará únicamente a través de AllAccess.com.ar.

María Becerra se presentará en River el 12 de diciembre.

María Becerra: un éxito imparable

Con dos discos de estudio e innumerables hits, su figura se volvió clave en la escena de la música urbana. Además, en octubre de 2023 superó los 25 millones de oyentes mensuales en Spotify y las 2.9 mil millones de vistas en YouTube, lo que la convirtió en una de las cantantes más escuchadas.

Más adelante, el 23 de marzo de 2024, «La Nena de Argentina» se transformó en la primera cantante local en la historia en llenar el Monumental de River. En las dos fechas que realizó, reunió a más de 130 mil personas.

A pesar de los altibajos que mostró este año en sus redes sociales debido a problemas de salud, vuelve a mostrarse plena y promete regresar a lo más alto con un show de altísimo voltaje que pasará a la historia y será uno de los espectáculos más importantes del año en el país.

María Becerra anunció su show en River.