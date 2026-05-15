A pasos del Mundial 2026, las redadas contra Uber en aeropuertos de México complican a los viajeros

México ha intensificado las medidas contra aplicaciones de transporte como Uber y Didi en los aeropuertos del país, lo que ha generado dificultades para los viajeros justo cuando se prepara para recibir la Copa del Mundo el próximo mes.

La controversia en torno a estas plataformas refleja una inusual ausencia de acuerdos aeroportuarios a nivel mundial para las empresas de transporte compartido. Un portavoz local de Uber explicó que los problemas surgen por la aplicación en México de una prohibición aeroportuaria ya existente, pero que la compañía no enfrenta en otras regiones.

“Uber opera en más de 700 aeropuertos a nivel mundial, pero este tipo de operativos sólo los estamos viendo en México en este momento”, afirmó Esteban Illades, director de comunicaciones corporativas de Uber México. Además, informó que la empresa desplegó recientemente un equipo de abogados para intentar evitar más detenciones de conductores.

Presionadas por las empresas de taxis tradicionales, las autoridades mexicanas comenzaron en marzo a retirar vehículos y multar a conductores de aplicaciones. Aunque la aplicación de la ley ha sido irregular, las autoridades aeroportuarias anunciaron que esta semana desplegarán personal adicional de la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia.

Este endurecimiento se produce mientras México acelera obras de mejora en sus aeropuertos para recibir a una oleada de visitantes en las tres ciudades mexicanas que albergarán un total de 13 partidos del Mundial.

La medida ya genera inconvenientes para viajeros y conductores frecuentes, quienes enfrentan multas de hasta 80,000 pesos —más de lo que muchos ganan en varios meses— además de costos adicionales si sus vehículos son remolcados. Aunque algunas empresas de transporte compartido ayudan a cubrir parte de estos costos, las sanciones pueden dejar a los conductores sin trabajo durante días.

La intensificación del operativo se produjo tras una reunión a principios de marzo entre empresas concesionarias de taxis y autoridades aeroportuarias nacionales. Estas solicitaron apoyo de la Guardia Nacional para enfrentar la saturación de las zonas de ascenso causada por las obras en curso en los aeropuertos de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mundialistas.

Los taxistas se quejan desde hace tiempo de enfrentar normas más estrictas que las plataformas digitales, como tarifas de permisos y requisitos federales específicos para operadores en aeropuertos. Por su parte, las apps suelen exigir menos a sus conductores y no pagan tarifas aeroportuarias.

Los defensores de los conductores de aplicaciones señalan que los taxis tradicionales no tienen la capacidad suficiente para cubrir la demanda y recuerdan los retrasos que en ocasiones obligan a los pasajeros a hacer largas filas para conseguir un taxi autorizado.

Según registros citados por medios locales, las empresas con permiso para operar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que recibe unos 120,000 pasajeros diarios, cuentan con alrededor de 1,500 vehículos.

En cuanto a la organización para el Mundial, el almirante Juan José Padilla, director del aeropuerto Benito Juárez, afirmó en entrevista a Bloomberg que trabajan en asignar zonas específicas de ascenso para usuarios de aplicaciones.

“Si el pasajero quiere tomar un Uber desde el aeropuerto, y si Uber cumple con las normas operativas y los permisos, debe facilitarse su uso en las zonas adecuadas”, manifestó Padilla.

Estas áreas designadas, tanto en la Terminal 1 como en la Terminal 2, podrían implicar recorridos más largos para los pasajeros, en comparación con la ubicación actual de los taxis. No obstante, el almirante no dio un calendario concreto para la implementación, señalando que forman parte de la renovación del aeropuerto, cuyo costo asciende a 10,000 millones de pesos. Aproximadamente el 80% de las obras estará terminado a finales de mayo, mientras que el resto se pospondrá hasta después del Mundial en julio.

Cabe mencionar que muchos aeropuertos internacionales regulan de forma similar las zonas de ascenso, separando a los pasajeros de aplicaciones de los usuarios de taxis tradicionales.

Con el crecimiento de las plataformas, los viajes al aeropuerto constituyen una parte relevante de su modelo de negocio. Alrededor del 15% de las reservas brutas de Uber corresponden a traslados desde o hacia aeropuertos, según informó el mes pasado Sachin Kansal, director de producto de la empresa.

Uber también lanzó un piloto en ciertos aeropuertos de EE.UU. para instalar quioscos que faciliten a viajeros sin acceso inmediato a la aplicación solicitar un viaje.

En México, las restricciones han provocado protestas de conductores en Ciudad de México y Guadalajara. Uber obtuvo una orden judicial federal para evitar sanciones en todo el país; sin embargo, autoridades de la Guardia Nacional han sostenido que esta orden no aplica en los aeropuertos y han continuado con las prohibiciones.

Por su parte, ejecutivos de Didi, principal competidor de Uber en México, también reclaman una regulación local clara para acabar con la incertidumbre.

“El principal problema es que se tiene que modificar la ley para que la operación sea ordenada y colaborativa”, señaló Juan Andrés Panamá, director de Didi para Latinoamérica. “Hemos avanzado en muchos otros lugares, pero los aeropuertos están un poco rezagados en términos regulatorios”.

Esteban Illades, de Uber, recordó que en otros países disputas similares se resolvieron mediante la designación de zonas de ascenso exclusivas para aplicaciones.

Hasta ahora, no hay avances en el aeropuerto de Guadalajara, donde no se han habilitado zonas específicas para las aplicaciones y persisten las medidas coercitivas contra los conductores.

En el aeropuerto de Monterrey se espera que las zonas de ascenso para aplicaciones estén operativas en las próximas semanas, según declaraciones del gobernador estatal. Sin embargo, no está claro si estarán disponibles para los visitantes durante la Copa del Mundo, cuyo primer partido en esa sede