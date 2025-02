A los 86 años, Carlos Soria conquista el Aconcagua (6.962 m) y hace historia en el montañismo

El español Carlos Soria sigue desafiando los límites del cuerpo humano y del alpinismo. A pocos días de cumplir 86 años, logró alcanzar la cima del imponente Aconcagua, el pico más alto de la Tierra después del sistema de los Himalayas, ubicado en Mendoza, Argentina.

«Acabamos de llegar al campo III después de una larga jornada. A mediodía alcanzábamos el punto mas alto de América, los 6962 metros de la cumbre del Aconcagua.», fue como Soria anunció su llegada a través de Instagram.

«Esta cima representa mucho más que una simple ascensión para mí», expresó el veterano alpinista desde la colosal Cordillera de los Andes. Este logro adquiere un significado aún más profundo si se considera que, apenas un mes antes, Carlos Soria había superado una cirugía de hernia inguinal. La proeza de alcanzar la cima del Aconcagua, a sus 86 años, cobra una relevancia aún mayor al haberlo hecho tras un desafío físico tan reciente.

Este nuevo hito en su carrera se destaca aún más si se considera que Soria además lleva una prótesis en su rodilla izquierda. Sufrió una fractura abierta de tibia y peroné en su pierna derecha en un grave accidente en Dhaulagiri en 2023, lo que requirió una cirugía y una intensa rehabilitación

Lejos de abandonar su estilo de vida cerca de las montañas, el español se concentró en su recuperación y al poco tiempo retomó sus entrenamientos, con el claro objetivo de subir casi 7000 metros hasta el pico más alto de América.

Carlos Soria es el único escalador en el mundo en conseguir ascender diez montañas de más de ocho mil metros, después de cumplir los 80 años. Hasta el momento suma 12, entre ellas se encuentra el Everest (8848 msnm) a sus 62 años y el K2 (8611 msnm), a sus 65.

Su ascenso no solo le demostró su fortaleza física, sino que también le sirvió de prueba de capacidad para poder avanzar en su reto de conquistar las 14 montañas más altas del planeta. Su próximo gran paso es escalar el Manaslu.

Próximo reto: Manaslu, la octava montaña más alta del mundo

Apenas ha pasado una semana desde que Carlos Soria alcanzó la cima del Aconcagua, y ya está concentrado en su próxima aventura: ascender los 8.163 metros del Manaslu.

La considerada octava montaña más alta del mundo, ubicada en el Himalaya, en Nepal tiene un significado especial para Soria, porque en 2025 se conmemora el 50 aniversario de la primera expedición española que llegó al pico de esta montaña.

El histórico suceso tuvo lugar en 1975, cuando Jerónimo López y Gerardo Blázquez alcanzaron la cima por primera vez. Soria fue testigo de ese momento, pero no pudo ascender debido a una enfermedad.

Posteriormente, en 2010, con 71 años y ganas de revancha, consiguió hacer cumbre en el Manaslu. Tras alcanzarlo, se convirtió en el décimo ochomil de su carrera.

Ahora intentará alcanzar la cúspide por segunda vez la próxima primavera. En una entrevista con el medio Desnivel, Soria confesó que, si logra reunir el dinero necesario, le gustaría hacerlo el 21 de marzo, ya que en esa fecha hay menos gente en la zona.

Si no consigue patrocinadores pronto, Carlos comentó: «Tendremos que esperar hasta el otoño, pero no me apetece nada ir en esa temporada. Sería más fácil de subir y más barato, porque va muchísima gente.»