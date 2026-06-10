A los 81 años, Arturo Puig debutó como modelo para una campaña por el Día del Padre

A los 81 años, Arturo Puig asumió un nuevo desafío profesional al debutar como modelo para una reconocida marca de ropa masculina. El actor protagoniza una elegante campaña por el Día del Padre, que se celebra el próximo domingo 21 de junio en Argentina, luciendo prendas con gran personalidad y distinción.

La propuesta presenta looks de otoño-invierno que destacan por abrigos y accesorios como tapados, camperas, sweaters, anteojos de sol y guantes. En las imágenes difundidas en redes sociales, espacios públicos y vidrieras, Puig se muestra en un rol diferente al habitual en su trayectoria.

Con elegancia y carisma, el actor exhibe diversos outfits de estilos atemporales, adecuados para todas las edades, que van desde opciones formales hasta más casuales. Por ejemplo, en una de las fotografías más sobrias, luce un abrigo largo confeccionado en tela estampada príncipe de Gales, combinado con un suéter negro de cuello alto y gafas oscuras. En otra toma, el artista viste un tapado negro de doble botonadura, camisa blanca, sweater oscuro y guantes de cuero, complementados con lentes de sol que aportan un aire moderno, urbano y sofisticado.

Otro conjunto presenta un look monocromático en negro, compuesto por un abrigo de corte clásico y un sweater tejido en capas. A lo largo de toda la campaña, la figura de Puig se destaca por su expresión versátil y lúdica, acompañada de frases como: «El carácter también se viste», «Hay presencias que no necesitan presentación» y «Personajes que marcaron generaciones».

La campaña ha recibido numerosos elogios en redes sociales, donde el actor es muy valorado por el público argentino debido a su extensa trayectoria artística. Durante más de 20 años, conformó junto a Selva Alemán —fallecida en septiembre de 2024— una de las parejas más emblemáticas del espectáculo nacional.

Usuarios en las plataformas digitales han expresado su cariño y admiración. Una persona escribió: “Felicitaciones a quien tuvo la capacidad de pensar en este gran actor”. Otro comentó en tono de broma: “¿Arturo viene incluido?”. Asimismo, alguien destacó: “Lo vi hace dos semanas desde la primera fila del Teatro El Galpón en Montevideo y doy fe de que en persona es exactamente igual de magnético. Hay bellezas que no necesitan filtros”.

El conductor José María Listorti también valoró la nueva faceta de Puig, calificando su trabajo como “excelente” mediante un comentario acompañado de emojis de aplausos.