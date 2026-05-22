A los 19 años no podía pagar albañiles ni alquilar: su papá le enseñó el oficio, construyó su propia casa y ahora está a un paso de mudarse

A los 19 años, Gisela Forystek decidió dejar de alquilar y apostar por construir su propia casa. Sin experiencia previa en albañilería, plomería ni electricidad, inició la obra junto a su padre y, cinco años después, está a punto de mudarse.

El proyecto comenzó en un terreno que solo contaba con piso y algunas columnas. Su padre, arquitecto y maestro mayor de obra, fue quien la motivó a afrontar la construcción desde cero y le enseñó las primeras tareas. Luego, Gisela continuó aprendiendo de manera autodidacta.

Actualmente, comparte todo el proceso en Instagram, TikTok y YouTube, donde muestra el avance de la obra y explica las técnicas que ha incorporado gracias a la práctica y a los tutoriales. Sus videos suman millones de reproducciones y cuenta con casi 200 mil seguidores y 135 publicaciones.

Entre sus contenidos más vistos se encuentra uno titulado “Un día conmigo siendo albañil, creadora de contenido, estudiante y un ser humano”, en el que muestra cómo combina las tareas de la construcción con su vida cotidiana.

Además de su trabajo como creadora de contenido, Gisela estudia en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde cursa la Licenciatura en Publicidad. En sus redes sociales integra la construcción de su casa con contenidos creativos y colaboraciones con marcas que contribuyen a financiar el proyecto.

“Empecé sin saber nada”, admite Gisela en sus videos. Con pocos ahorros, sin presupuesto para contratar albañiles y motivada por su padre, realizó gran parte del trabajo por sus propios medios.

Durante los primeros años, ella y su padre mantuvieron una rutina intensa para avanzar con la obra. Al no poder contratar albañiles, trabajaban desde la madrugada hasta el mediodía para levantar cada ambiente.

Uno de los mayores desafíos fue el baño, el primer espacio que completó en forma independiente. Allí se encargó de colocar porcelanatos, realizar las instalaciones de plomería y resolver detalles de terminación. Aunque el proceso fue lento, prefirió avanzar con cuidado para evitar errores.

“Los materiales de mi baño salieron 3.500.000 pesos”, reveló en sus redes al mostrar el resultado final, decorado con azulejos verdes y mampara de vidrio.

Mientras trabajaba en la colocación de cerámicos, sufrió un accidente doméstico cuando una pieza cayó sobre su pierna.

Fue en esa etapa cuando decidió comenzar a registrar el día a día de la construcción en las redes sociales. La idea surgió tras ver cuentas de otros creadores de contenido vinculados al mundo de la obra y las refacciones.

Con el crecimiento de su perfil, logró obtener colaboraciones y canjes que la ayudaron a finalizar algunos sectores de la casa. También empezó a recibir mensajes de personas que se sienten identificadas con su historia y se animaron a emprender reformas por su cuenta.

La relación con su padre ocupa un lugar central en muchos de sus posteos. Él vive en el terreno contiguo y suele aparecer en los videos ayudándola con distintos trabajos de construcción.

En una de sus publicaciones, Gisela escribió: “Mi papá me preparó para todo esto, hoy estoy cumpliendo un sueño que veía lejano. Gracias viejo (aunque me cagues a pedo, te quiero)”.

A Gisela le queda por terminar un solo ambiente: un espacio integrado de living, comedor y cocina. Su objetivo es finalizarlo este año para mudarse definitivamente.

“Me encantaría poder seguir viviendo de esto. Me gusta todo lo que tiene que ver con la construcción. Hoy en día ya vivo de las redes”, afirmó. Además, destacó que gracias al respaldo de las marcas el ritmo de trabajo se aceleró.

“Es un sueño cumplido y, aunque ya está por terminar, disfruto mucho el proceso. Cada paso me pone muy feliz”, contó a Clarín Propiedades. Y agregó: “Voy a seguir, voy a ayudar a mis hermanas a construir sus casas”.

Mientras tanto, continúa compartiendo avances y consejos para quienes desean iniciarse en la construcción o la remodelación sin experiencia previa.

“Me cambió mucho la forma de ver la vida, de valorar las cosas. Estoy más que agradecida a mi papá. Siempre lo vi como un papá normal, pero ahora que crecí me doy cuenta de la cantidad de cosas que me enseñó. Hoy lo que tengo fue gracias a cómo me ayudó y me motivó”, expresó emocionada.