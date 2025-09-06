A horas de las elecciones, Montenegro cruzó al Gobierno bonaerense por el transporte gratuito

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montengero, abrió otro frente con el Gobierno bonaerense luego de que una jueza de Mar del Plata obligara al municipio a brindar transporte gratuito el día de las elecciones.

Montenegro, que es candidato a senador provincial por la Quinta Sección Electoral en los comicios del 7 de septiembre, dijo que la medida le va a costar 300 millones de pesos a los vecinos de Mar del Plata y que es de «cumplimiento imposible».

«Nunca en la historia el municipio se hizo cargo de un gasto de estas características y yo tengo la obligación de cuidar la plata de los vecinos», agregó y dijo que decidió notificar al Ministerio de Transporte bonaerense «para que sea la propia Provincia la que decida cuáles son los pasos a seguir».

«Una jueza penal de menores, que debería estar ocupada en no soltar delincuentes, decidió que en Mar del Plata, el día domingo de las elecciones, el transporte público lo paguen los vecinos de la ciudad», criticó Montegro. «Es muy fácil decidir desde la comodidad de un sillón, que los colectivos sean gratis el día domingo», apuntó.

A fines de agosto, el gobierno bonaerense publicó una resolución 231/2025 que establece la gratuidad del servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros para las elecciones del 7 de septiembre y del 16 de octubre. También invita a los municipios a seguir la iniciativa.

La Municipalidad de General Pueyrredón había anunciado que no iba a sumarse a la resolución y advirtió que, al ser el responsable de desdoblar las elecciones, era el gobierno de Axel Kicillof el encargado de “asignar los recursos necesarios para cubrir los costos” que implica la gratuidad del transporte público.

Cuando es “gratis”, alguien lo termina pagando pic.twitter.com/KAr5yiRp5V

— Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) September 5, 2025

«La Provincia toma la medida, pero pretende que la financien los municipios”, dijo Mauro Martinelli, secretario de Legal, Técnica y Hacienda del municipio, y que como el gobierno bonaerense no destinará fondos para cubrir el costo de la medida, el transporte no sería gratuito.

Tras la negativa, este viernes la jueza Mariana Haydee Irianni hizo lugar a una acción de amparo presentada por un vecino de Batán en el argumentaba que la decisión del municipio “obstaculiza el ejercicio en igualdad de condiciones del derecho constitucional a elegir representantes”, informó el diario marplatense La Capital.

La jueza del Juzgado de Responsabilidad Juvenil 2 de Mar del Plata resolvió que la Municipalidad de General Pueyrredón deberá garantizar transporte público gratuito.

En su fallo, Irianni le ordena «ordenando al Sr Intendente Guillermo Montenegro de la Municipalidad de General Pueyrredón que garantice en forma real y efectiva un servicio de trasporte públicos de pasajeros básico y gratuito el para el día 7 de septiembre de 2025, en el horario en que se llevará a cabo el acto electoral en el Partido de General Pueyrredón, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 239 del CP», establece la resolución judicial.