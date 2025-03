ACTIM exige un precio mínimo de $2.900 por kilo para el tabaco y acusa falta de apoyo del gobierno provincial

Luis Batirola, presidente de la Asociación de Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM), denuncia que las empresas no respetan el precio mínimo acordado de $2.900 por kilo de tabaco, mientras el sector espera una nueva convocatoria para negociar los precios.

La lucha del sector tabacalero por obtener un precio justo para su producto continúa. La Asociación de Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM) reclama que las empresas respeten un precio mínimo de $2.900 por kilo de tabaco, sin embargo, hasta el momento, la situación no mejora. En una entrevista con Luis Batirola, presidente de la entidad, se conocieron detalles sobre la difícil situación que atraviesa el sector.

“Desde la última reunión que tuvimos con las empresas no cambió mucho”, expresó Batirola, quien señaló que el sector sigue a la espera de una nueva convocatoria por parte del gobierno provincial para retomar las negociaciones de precios. Sin embargo, lamentó que hasta el momento no se produjo dicha convocatoria.

“Hasta el momento no se dio la convocatoria del gobierno provincial, estamos a la espera y no pudieron juntar las partes”, agregó el dirigente, quien explicó que el acopio de tabaco sigue adelante, pero los productores no logran un acuerdo satisfactorio en cuanto al precio. “Entendemos que hay una necesidad del productor de vender, pero uno sigue negociando un precio que no está acordado”, indicó Batirola.

La última propuesta presentada por las empresas fue de $2.500 por kilo, un monto muy por debajo del mínimo pedido por los gremios, que es de $3.200 de promedio. “Es la única propuesta que hay, pero no hay acuerdo”, comentó el presidente de ACTIM. La mesa de negociación de precios, según Batirola, se rompió debido a la falta de intervención del gobierno provincial.

“La provincia no juntó las partes, nos dejaron a un costado, nos abandonaron”, denunció el dirigente. Además, señaló que muchas empresas no cumplen con el precio mínimo de $2.900 y algunas incluso pagan por debajo de los $2.600, lo que agrava aún más la situación de los productores.

Fuente: MisionesCuatro