873 empresas seguirán pagando la «aduana paralela» pero de forma digital

La semana pasada, el gobernador Hugo Passalacqua anunció la suspensión de la “Aduana Paralela” en Misiones por 12 meses, aunque casi 900 firmas seguirán abonando ingresos brutos anticipados de forma digital.

El anuncio lo realizó en la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes.

Frente a la fuerte caída del consumo y el reclamo constante de las pymes y empresarios, Passalacqua confirmó una medida de alivio fiscal: la suspensión del pago a cuenta en el Control Fiscal en Ruta.

Los datos claves de la medida:

Vigencia: A partir del 1 de julio (por 12 meses).

Alcance: Beneficia de manera automática a 16.500 contribuyentes (el 95% de las pymes misioneras).

Los nuevos negocios quedan totalmente excluidos del pago a cuentas para incentivar inversiones frente a la crisis.

Grandes empresas: Las 873 firmas restantes pasarán a un sistema de pago 100% digital y mensual para bajar costos operativos.

Una decisión que apunta a reducir la presión tributaria de forma urgente y agilizar el ingreso de mercaderías a la provincia.

Fuente: Infober