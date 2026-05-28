28 de Mayo es El Día de las “Maes”

El Día de la Maestra Jardinera y los Jardines de Infantes en Argentina se celebra cada 28 de mayo. La fecha conmemora a Rosario Vera Peñaloza, destacada educadora riojana que fundó el primer jardín de infantes del país y falleció el 28 de mayo de 1950. Es una jornada de reconocimiento a la labor docente en el nivel inicial.

Puntos clave:

Fundadora: Rosario Vera Peñaloza (conocida como la «Maestra de la Patria»), quien dedicó su vida a la educación de la primera infancia.

Institucionalización: La Ley Nacional 27.059 de 2014 declaró oficialmente el 28 de mayo como el «Día Nacional de los Jardines de Infantes» y el «Día de la Maestra Jardinera».

Celebración: Se celebran los aportes de la educación inicial, con actividades recreativas, reconocimientos y homenajes en las instituciones educativas.

Importancia: La fecha busca valorar el compromiso, amor y paciencia de las docentes en la primera etapa educativa.