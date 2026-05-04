SAN PEDRO: Persecución, fuga y moto recuperada

Un rápido accionar policial permitió recuperar una motocicleta robada y avanzar en la identificación del presunto autor, tras un operativo desplegado en distintos puntos de la ciudad de San Pedro.

El hecho había sido denunciado el pasado 3 de mayo por un vecino del barrio Las Rosas, quien advirtió la sustracción de su motocicleta Keller KN110-8. A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional XIV iniciaron una investigación que incluyó recorridas y entrevistas a vecinos.

Gracias a las averiguaciones, los uniformados lograron determinar que el rodado había sido visto circulando en dirección a Colonia Aster y posteriormente en la zona del barrio Ex Cancha de Aviación.

Con esta información, una comisión policial se dirigió al lugar y logró ubicar a un individuo que circulaba en una motocicleta de similares características. Al notar la presencia de los efectivos, el sospechoso intentó escapar realizando maniobras evasivas.

Finalmente, el sujeto abandonó el vehículo y huyó a pie entre las malezas, logrando evadir a los uniformados.

La motocicleta fue secuestrada y posteriormente restituida a su propietario, mientras que la Policía continúa con la búsqueda del implicado, quien ya fue identificado en el marco de la investigación.