El gobernador y el ministro de obras públicas de la nación recorrieron obras y firmaron convenios esenciales

El gobernador Oscar Herrera Ahuad y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, recorrieron obras que se ejecutan en distintos puntos de la provincia de Misiones. Al finalizar la jornada se rubricaron convenios para nuevas obras de provisión de agua. Ambos funcionarios resaltaron que todo lo que se está ejecutando y lo proyectado contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia.

MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE DE 2021. En el marco de una intensa jornada de trabajo, el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el titular de la cartera de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, supervisaron la ejecución de importantes obras hídricas y de infraestructura vial que avanzan en distintos puntos de Misiones. Desde el mediodía los funcionarios recorrieron obras en Puerto Iguazú, Corpus Christi, Gobernador Roca, recorrieron la ampliación de la Ruta Nacional Nº 105 y habilitaron el nuevo tramo de la Travesía Urbana de Posadas. Al final rubricaron convenios para la construcción de plantas de provisión de agua en Cerro Azul, Cerro Corá, Olegario Víctor Andrade y Puerto Libertad entre otras iniciativas que incluyen trabajos de saneamiento y construcción de centros infantiles.

Al final del recorrido, Herrera Ahuad calificó a la jornada como intensa pero muy fructífera. Acerca de la visita del ministro, señaló que “claramente marca un tiempo diferente en la República Argentina y en nuestra provincia, un tiempo diferente porque vamos consolidando políticas públicas que hacen al bienestar de todos los misioneros”. Así, remarcó en relación a los convenios firmados y las obras en marcha que son vitales “para el crecimiento y el desarrollo de nuestros pueblos, porque no podemos crecer si no tenemos agua potable, energía, rutas y caminos que nos conduzcan y que nos ayuden a sacar la producción”.

Al mismo tiempo, puntualizó que hay obras que se terminarán en seis o siete meses y darán mayor calidad de vida a todos los misioneros, y destacó que son todas acciones que se están llevando a cabo en tiempos de pandemia.

En ese aspecto, agradeció especialmente al ministro Katopodis “por el entendimiento en que estas obras son las que muchas veces no lucen y que muchas veces los políticos no las solemos contar dentro de nuestro portfolio de activos, porque no se las ve. Sin embargo, a mí, como médico más que como gobernador, me pone muy feliz saber qué Misiones se encamina a un saneamiento ambiental como corresponde. Y por sobre todas las. cosas va saldando una deuda histórica en lo que hace a obras públicas y a obras hídricas particularmente”. Remarcó que esta infraestructura se complementará con diversos proyectos esenciales en las localidades de Bernardo de Irigoyen, Puerto Rico, San Ignacio, Eldorado, Jardín América, Gobernador Roca y que se avanza fuertemente en iniciativas viales en la Ruta Provincial N°2 y la Ruta Provincial N° 17.

POR UNA ARGENTINA FEDERAL

A su turno, el ministro Katopodis afirmó que “hoy tuvimos un día intenso en esta provincia recorriendo muchas obras importantes que fue priorizando el Gobernador” en conjunto con los intendentes. Precisó que “todo esto es posible porque hay una decisión del Gobierno Nacional” de llevar adelante el plan de obras públicas con un carácter federal. Destacó que el Gobierno de Misiones “va marcando las prioridades, definiendo cuál es la hoja de ruta, cuáles son las demandas” para que las instancias nacionales, provinciales y municipales puedan seguir construyendo una provincia más grande.

No obstante, a pesar de las dificultades crediticias del país, aseguró que las inversiones que se están desarrollando en Misiones seguirán avanzando. “Esos convenios que hemos firmado hoy significan la convicción y la decisión de que no vamos a apartarnos de este camino. Un camino marcado por un rumbo claro que es todos los días poner en marcha una obra pública que genere trabajo y garantice el bienestar para todos”, subrayó.

EL RECORRIDO

El Gobernador y el Ministro arribaron a Puerto Iguazú en horas del mediodía, donde recorrieron otras que se realizan en el marco de la emergencia hídrica. Entre ellas la toma sobre el Arroyo Mbocay que es un proyecto financiado por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la planta potabilizadora, además de proyectos viales aledaños. También, en la ciudad de las cataratas visitaron el CAPS modular recientemente inaugurado para la atención, particularmente, de los turistas.

Fueron parte de la comitiva el secretario de Infraestructura y Política Hídrica Carlos Rodríguez; el intendente local, Claudio Filippa; el presidente del IMAS, Joaquín Sánchez, el director de la UEP, Esteban Romero, entre otras autoridades.

Más tarde, los funcionarios visitaron la nueva planta potabilizadora de Gobernador Roca, donde recorrieron las obras que estarán finalizadas para el mes de marzo y que beneficiarán a 1080 familias aproximadamente en esa localidad. En este punto la comitiva estuvo compuesta por el intendente de Gobernador Roca, Rosendo Lukoski; los diputados provinciales Orlando Revinski y Yanina Ruiz junto al presidente de la Cooperativa de Agua de Gobernador Roca, Carlos Barchuk e intendentes de ciudades vecinas.

La próxima parada de Herrera Ahuad y Katopodis fue en Corpus Christi donde fueron recibidos por el intendente local Orlando Rostan en la toma de agua de Puerto Maní. Desde esta estación, que beneficia a Gobernador Roca y Copus Christi, se bombeará el agua destinada a ambas localidades desde el rio Paraná, a través de cañerías independientes.

Acompañados en este tramo por el ingeniero Sebastián Macías, presidente de Vialidad Provincial, los funcionarios recorrieron las obras de la Ruta Nacional N° 105 sobre el tramo Arroyo Pindapoy Chico – Empalme Ruta Nacional Nº14 San José. La iniciativa está financiada por Nación a través de Vialidad Nacional y su proyecto ejecutivo fue desarrollado por la Dirección Provincial de Vialidad.

Finalmente, la comitiva se trasladó a Posadas para inaugurar el nuevo tramo de la Travesía Urbana sobre la Avenida Quaranta, entre las avenidas Uruguay y Lavalle.

INFRAESTRUCTURA ESENCIAL

En un acto que dio fin a la jornada, los funcionarios suscribieron convenios para obras de provisión de agua potable destinadas al barrio Fassa en Cerro Azul, otra en al barrio Aserradero en Cerro Corá, una más en el barrio Rosa Smith en Olegario Víctor Andrade y en el barrio Santo Domingo de Puerto Libertad.

También se suscribió un convenio de cooperación y financiación para la ejecución de la obra hídrica “Saneamiento de la Cuenca del Brazo Oeste del Arroyo Itá” y un acta de infraestructura de centros de desarrollo infantil. Para la rúbrica se sumaron el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Sebastián Macías; el jefe del 15º Distrito de Vialidad Nacional, Rodolfo Handrujovicz y el jefe comunal de Oberá, Carlos Fernández, entre otros funcionarios.