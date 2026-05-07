20 años de prisión para el colorista por homicidio en peluquería de Recoleta

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a 20 años de prisión a Luis Abel Guzmán, de 45 años, por el homicidio del peluquero Germán Gabriel Medina, de 33, ocurrido en marzo de 2024 en un local ubicado en la calle Beruti al 3000, en el barrio de Recoleta. El crimen fue registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, propiedad de Facundo Verdini.

Durante los alegatos, la fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua para Guzmán, mientras que la querella esperaba una condena de al menos 30 años. Sin embargo, los jueces Javier De la Fuente, Marcelo Alvero y Maximiliano Dialeva Balmaceda resolvieron por unanimidad imponer una sentencia de 20 años por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y privación ilegal de la libertad.

La familia de Medina expresó su desilusión por la decisión judicial. Marina, hermana de la víctima, manifestó: “Esperábamos por lo menos 30 años de pena. Vamos a apelar para que se consigan todos los años que faltan, porque Germán no va a volver”. Además, destacó que se probaron todas las pruebas necesarias, lo que les brinda una mínima tranquilidad.

El abogado de la familia, Juan Manuel Dragani, anunció que apelarán la sentencia una vez conocidos los fundamentos, que se darán a conocer el 14 de mayo.

En la audiencia, la fiscal Ana Helena Díaz Cano sostuvo que Guzmán premeditó el crimen al llevar un arma a su lugar de trabajo y al expresar su intención de “terminar todo” para “tener paz mental”. Indicó también que el acusado exhibió “conductas erráticas” y aislamiento antes del ataque, que consistió en un disparo en la cabeza a Medina.

Los defensores Claudio Severino y Ricardo Sanetti intentaron disminuir los agravantes. Sanetti atribuyó parte de la responsabilidad al propietario del local, Verdini, a quien describió como “comerciante codicioso” y señaló que habría incurrido en abandono de persona respecto a sus empleados. Argumentaron que Guzmán actuó en un estado de “rapto” o crisis aguda de temor y angustia, y negaron la privación ilegítima de la libertad.

En su declaración, Guzmán reconoció tener conflictos laborales con Verdini, quien demoraba el pago de su indemnización y había reducido la calidad de los materiales, especialmente el formol utilizado en los tratamientos capilares. Además, los testigos informaron tensiones con sus compañeros por el uso de dicha sustancia prohibida.

El ataque ocurrió el 20 de marzo de 2024, cuando Guzmán disparó contra Medina y luego amenazó a Verdini, quien pudo refugiarse en el baño del local. Guzmán escapó, y fue detenido 70 días después por la policía porteña en Moreno.

Según la acusación fiscal, Guzmán actuó movido por celos, odio y resentimiento profesional, principalmente por enfrentamientos previos con Medina relacionados con el uso indiscriminado de formol, y premeditó el homicidio con antelación. El juez Javier Sánchez Sarmiento consideró estos motivos como el motor del crimen.

En sus últimas palabras ante el tribunal, Guzmán pidió disculpas y afirmó: “No sé lo que me pasó”.