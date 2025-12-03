140 alumnos quedan libres por destrozos en festejo escolar de Mendoza

Unos 140 estudiantes de quinto año del Colegio Universitario Santa María de Godoy Cruz fueron sancionados y quedaron libres tras protagonizar destrozos durante el «Último Último Día». La sanción, que implica que deberán rendir todas las materias, generó un fuerte malestar entre padres que reclaman una revisión individualizada de responsabilidades.

El episodio de descontrol

El jueves pasado, alumnos del colegio mendocino protagonizaron actos de indisciplina que incluyeron:

• Roturas de mobiliario e instalaciones

• Expresiones ofensivas hacia autoridades

• Arrojo masivo de hojas en pasillos y patios

Los videos del incidente se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostrando un clima de «desobediencia general» según la resolución oficial.

Sanciones ejemplificadoras

Cada uno de los 140 estudiantes involucrados recibió:

• 20 amonestaciones

• Condición de «libres» en todas las materias

• Inclusión en un Plan de Reparación y Recapacitación Escolar

El colegio calificó los hechos como una «falta muy grave» dentro de su reglamento interno.

Plan de recuperación y reclamos

Los alumnos podrán reducir las amonestaciones de 20 a 14 si completan entre el 12 y 18 de diciembre:

• Limpieza y refacción de espacios dañados

• Actividades pedagógicas obligatorias

• Tareas comunitarias

• Coloquio final de aprobación

Un grupo de padres ingresó esta mañana al establecimiento para manifestar su disconformidad con el carácter masivo de las sanciones.

Postura institucional

El colegio sostiene que actuó dentro de la normativa escolar y que los destrozos registrados ameritan una respuesta firme para preservar la convivencia. La institución mantiene su postura mientras analiza posibles ajustes al proceso sancionador.

El caso reabre el debate sobre los límites de los festejos estudiantiles, la autoridad en las escuelas y la efectividad de las sanciones colectivas frente a responsabilidades individuales en el sistema educativo argentino.