Sergio Berni propuso estudiar la legalización de la comercialización de todas las drogas

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se refirió a la problemática del narcotráfico y reavivó la discusión al sostener que hay que estudiar la legalización del consumo y la comercialización de todas las drogas.

Según Berni el narcotráfico “es un problema no resuelto desde 1971, desde que Estados Unidos se apoderó de encabezar la doctrina de lucha; pasaron más de 40 años y la situación se profundizó: tienen a la DEA, las mejores fronteras, aguas y cielos vigilados, y se consume el 85% de la droga que se produce en Sudamérica”, analizó.

“El narcotráfico tiene como consecuencias la violencia, la corrupción y la ruptura del orden social de todos lados, principalmente los más vulnerables. La adicción es otra cosa, es un problema de salud púbica”, diferenció.

Al ser consultado sobre la penalización del consumo de drogas para uso personal, Berni afirmó: “Hay que hablar sin demagogia, hay que estudiar la legalización de la comercialización de toda la droga. Si vamos a generar importantes reformas, que sean verdaderas”, propuso el ministro de Seguridad bonaerense.

“Profundizar la lucha contra el narcotráfico no es el camino, este paradigma fracasó en el mundo. Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Porque eso de que la marihuana es una droga blanda y la cocaína no, ¿sabe qué?, es verso para la gilada”, dijo y se diferenció del relato del gobierno antecesor.

El diálogo entre Novaresio y el funcionario:

Luis Novaresio: “Hay que reglamentar o legalizar el consumo de determinadas drogas para uso personal?”.

Sergio Berni: “No. Hay que cambiar el paradigma de lucha contra el narcotráfico».

Novaresio: “Es lo mismo”.

Berni: “No, no es lo mismo. No algunas drogas. O se hace todo o no se hace. Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien”.

Novaresio: “… legalicemos el consumo de droga…”

Berni: «… eso de que la marihuana es una droga blanda y la cocaína no, ¿sabe qué?, es verso para la gilada. Si vamos a generar importantes reformas, que sean verdaderas”.

Novaresio: “Hay que legalizar el consumo de droga…”.

Berni: “No digo que hay que legalizar, hay que estudiarlo”.

Novaresio: “Bueno, hay que estudiar la legalización del consumo de droga para el uso personal”.

Berni: “Y yo discutiría la comercialización”.

La pregunta sobre quién tiene el poder en el Gobierno actual ha sido extensiva a los dirigentes del Frente de Todos durante la campaña electoral y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni expresó su postura dejando en claro que es “hombre de un solo jefe político”.

En diálogo con LNE, Berni comentó que llegó a la cartera de Seguridad bonaerense “por pedido de Axel (Kicillof)”. “Fuimos compañeros de gobierno, para que pudiera funcionar el Ministerio de Seguridad, necesitaba de la administración del ministro de Economía”, recordó de la última etapa de la gestión de Cristina Kirchner en la que el médico y militar compartía el Poder Ejecutivo con el economista. “Si no hubiera sido por Axel, muchos logros de nuestra gestión se hubiesen visto frustrados”, resaltó sobre el anterior gobierno kirchnerista.

“Nuestro jefe político es Cristina Kirchner; hoy Axel es gobernador, es nuestro jefe administrativo y a quien le debemos todo nuestro trabajo y entrega política porque es el hombre que ha designado Cristina y es quien ha ganado la provincia de Buenos Aires con el 52% de los votos, naturalmente genera un alineamiento político indiscutible», enfatizó su lealtad al kirchnerismo puro. Sin titubear, reafirmó: “Cristina es el jefe político, Alberto es el presidente”. “Si usted me pregunta por qué no voy al Gobierno nacional es porque soy hombre de un solo jefe político”, agregó reavivando la discusión de si la que realmente tiene el poder es la vicepresidenta.

También se le preguntó por su relación con Sergio Massa, y respondió: “No tengo trato con él”. “Él está en la Nación, yo en la Provincia. Tenemos tantos problemas de gestión que lo que menos tenemos es tiempo para internas”, expresó evitando polemizar.

No es la primera vez que Berni evidencia de manera pública diferencias que existen en el Frente de Todos. Días atrás cruzó a la ministra de Seguridad de la Nación por el uso de las pistolas Taser: “Nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperando cruzar un semáforo”, había manifestado sobre Sabina Frederic, quien se posicionó en contra de la utilización de este tipo de armas. Evidenciando una posible interna entre Nación y Provincia, Berni sostutvo que “el jefe político de la ministra debe ser el presidente”.

“No la conozco a Frederic”, aclaró el ministro provincial y agregó: “Ella puede tener una visión, yo tengo otra. Estoy en la calle todos los días, el sentido común dice que las taser son un un buen elemento, tienen ventajas operativas y también efectos adversos. No se puede convertir en una discusión ideológica”, cerró el tema.

Consultado por la ex titular de la cartera a nivel nacional, Patricia Bullrich, la calificó de forma irónica como “una excelente ministra de comunicación”. “El protocolo de Bullrich es una fantochada, nunca existió. Ningún protocolo puede ir en contra de las leyes nacionales o de la constitución, carecían de juricidad y de sentido común”, cargó contra la gestión de la futura presidenta del PRO para luego enumerar: “Empezó con el protocolo antipiquete, ¿qué pasó?, nada; ¿cuánto tiempo discutimos el protocolo de derribo de aviones? un montón, ¿cuántos derribaron? cero; después lo de las fuerzas armadas a la frontera, y no mandaron a nadie; doctrina Chocobar: autorizaba a disparar para donde quieran, ¿cuántas policías usaron ese protocolo? ninguna”.

Sergio Berni también se refirió a la muerte de Alberto Nisman, caso en el que fue apuntado cuando era secretario de Seguridad por su presencia en el departamento de la torre Le Parc donde fue hallado sin vida el fiscal. “Hace seis años que están investigando y no pudieron sostener ninguna prueba, la pericia de Gendarmería fue un cachivache», declaró. “Los crímenes perfectos no existen, o fue una pésima investigación o no fue un crimen”, expresó tácitamente haciendo referencia a la teoría del suicidio de Nisman.

FUENTE: Infobae