MISIONES: Prensa ministerios y organismos del Estado

Las diferentes áreas del Gobierno de la Provincia de Misiones dan a conocer actividades realizadas y a realizarse

*Vicegobernación

Empleados Públicos de Santa Ana comenzaron curso de “Ofimática y Aplicaciones tecnológicas”

El Instituto de Formación Publica (INFOGEP), que depende de la Vicegobernación, dio comienzo el viernes 7 de febrero al curso dirigido a los Empleados Públicos municipales de la comuna de Santa Ana, con la presencia del Vicegobernador Carlos Arce y el Intendente Pablo Castro.

El objetivo principal es acercar conocimientos para el uso de las herramientas en las oficinas, en donde se desempeñan cada uno de estos funcionarios públicos apuntando al uso correcto de internet para así trabajar en la construcción de una imagen organizacional.

Ahora el certificado escolar tiene validez de un año

El regreso a la escuela tiene varios requisitos entre ellos el certificado de buena salud para la escuela por esto el Hospital de Pediatría recuerda que está en vigencia el decreto provincial 269/19 que establece que certificados médicos escolares tendrán un año de validez, y podrán presentarse hasta el día del cumpleaños del alumno. Esto es para no sobrecargar

turnos y ver a quien realmente le corresponda controles con especialistas en la etapa indicada.

Recordamos que el Hospital cuenta con todos los especialistas y los equipos para realizar los estudios necesarios y que todas las escuelas tienen la obligación de inscribir y recibir a los niños aún sin el certificado en el inicio de clases.

*Ministerio de Salud

Siguen las colectas de sangre en distintas localidades

El Banco de Sangre de la Provincia continúa con la colecta de sangre de donantes voluntarios este mes en Puerto Leoni, San Vicente, Cerro Azul, San Ignacio y Wanda para garantizar un óptimo stock de hemo componentes sin pedir donantes dirigidos. Y a la vez continúan postas de donación en Posadas (Banco de Sangre y Plaza 9 de Julio-Trailer-) Oberá (Hospital Samic) y Eldorado (Hospital Samic).

Colectas mes de febrero en Puerto Leoni el 12/02 en el CIC en Ruta Provincial N°8 y 9 de Julio de 9 a 13 horas, en San Vicente el 15/02 en la Casa de la Cultura (Av. Del libertador N° 959) de 8 a 16 horas, en Cerro Azul el 19/02 en el Hospital (Tomas Guido N° 990) de 10 a 14 horas, en San Ignacio el 21/02 en el Escuadrón N°11 de Gendarmería Nacional (Avda. Sargento Cabral S/N) de 9 a 13 hs y en Wanda el 22/02 en el CIC (Avda. Agustín Albert S/N) de 8 a 16 hs.

*Ministerio de Hacienda

Con los Ahora, más opciones para incentivar el consumo y el empleo en Misiones

Con la incorporación del Ahora Textos, que permite adquirir libros y revistas con la facilidad de abonarlos hasta en seis cuotas sin interés y el Ahora Escolar, para la compra de elementos de librería se refuerzan las opciones que ampliar el acceso a bienes y fortaleciendo el mercado interno provincial. El Estado misionero, en un esfuerzo compartido con el sector privado, mantiene activas actualmente las siguientes variantes del programa

Ahora Misiones: Ahora Misiones: ofrece la posibilidad de comprar los lunes, martes y miércoles en 3, 6 o 12 cuotas sin interés con reintegro del 15% pagando con tarjetas de crédito del Banco Macro y Nación.

Ahora Textos: los miércoles, jueves y viernes de marzo se pueden comprar libros de texto para el ciclo escolar en 1, 3 o 6 cuotas con tarjetas de crédito.

Ahora Escolar: permite la compra de indumentaria y artículos de librería con reintegro del 15% y la posibilidad de pagar hasta en 12 cuotas con tarjetas de crédito del Banco Macro los días jueves 6 y 13 y viernes 7 y 14 del mes de marzo.

Ahora Carne: los miércoles se puede comprar cortes vacunos, pollo y embutidos con un 10% de descuento con tarjeta de crédito, tenés un 5% adicional si se paga con tarjeta de débito.

Ahora Góndola: reintegro del 10% pagando con tarjeta de Débito del Banco Macro, Nación y Credicoop Ahora Bebé: todo lo que compres el viernes tiene un reintegro del 10% en farmacias adheridas comprando con tarjeta de débito.

Ahora Patente: para solventar el 10% de reintegro sobre el monto de las operaciones de pago realizadas del Impuesto Provincial al Automotor a favor de contribuyentes en municipios adheridos

Ahora Patentamiento: otorga reintegro del 1,5% aplicado sobre el monto de la factura o de la lista de precios de los vehículos publicados por las concesionarias, además de 10 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Macro.

Ahora Gasoil: subsidia el costo del gasoil a vehículos radicados en Misiones y dedicados a la producción.

Ahora Gas: en operativos por toda la provincia se consigue la garrafa de 10 kgs. a $250.-

Ahora Pymes: reintegro del costo financiero que aplican las entidades financieras en el descuento de cheques de pago diferido que será hasta del 30%

Ahora Pan: en panaderías adheridas se puede comprar el kilo de pan a $85.- con el beneficio de la bonificación de la factura eléctrica al comercio.

Ahora Turismo: en hoteles, hosterías y restaurantes se puede comprar hasta en 6 cuotas y con reintegro del 15% con tarjetas de crédito del Banco Macro.

Para más información ingresar a www.ahora.misiones.gob.ar

*Ministerio del Agro

La Mesa Lechera acordó un precio de referencia, ahora busca fortalecer el valor agregado en origen

La Mesa Lechera provincial se reunió el lunes 10 en la localidad de 25 de Mayo con la presencia del ministro del Agro y la Producción Sebastián Oriozabala y representantes de cooperativas, asociaciones, intendentes y referentes técnicos de INTA, SENASA, Agricultura Familiar y otras instituciones. En la oportunidad, se acordó $15 como precio de referencia para la leche; mecanismos de comercialización para generar inversiones tanto en las chacras como en el sector industrial para el agregado de valor; mejora genética y forrajes para proveer de más rodeo a los productores y que la producción se sostenga todo el año produciendo una reserva forrajera para el bache invernal; registro de productores, así como también un mapeo de las inversiones realizadas. Otro anuncio importante fue que se realizará la primera exposición lechera de la provincia y un Congreso sobre esta actividad este año. Por otra parte, se concluyó que la mesa volverá a tener lugar en 45 días.

*IPRODHA

Provincia entregó terminado a SAMSA el Tercer Tramo del Acueducto Zona Sur de Posadas

El último tramo del acueducto de 3.150 metros ejecutado por el Gobierno Provincial a través del IPRODHA en el sector Sur de la Ciudad de Posadas, fue oficialmente entregado el martes por la mañana. De esta forma mejorará el servicio de agua potable de alrededor de 51 mil personas que viven en ese sector de la capital misionera. En la reunión celebrada en la sede central del IPRODHA se firmó la documentación de entrega de la obra por parte del Instituto al EPRAC y de éste a SAMSA, para su operativización y se oficializó el traspaso del tercer tramo del acueducto en hierro dúctil de 400 mm de diámetro.

*Dirección Provincial de Vialidad

Realizan obras viales y de saneamiento en municipios

La Dirección Provincial de Vialidad avanza con un plan de obras a lo largo de toda la provincia con el objetivo de colaborar con los municipios para sumar conectividad y soluciones viales para los misioneros. Obras como reductores de velocidad, dársena de hormigón, trabajos de bacheos y reconstrucción de badenes están pensadas para brindar mayor seguridad a los automovilistas. Además, también se realizan obras de saneamiento como limpieza, apertura y ensanche de desagües pluviales. Actualmente se está trabajando en El Soberbio, San Vicente y San Javier.

*Ministerio de Deportes

Vóley: Dos misioneros entrenan con la preselección argentina sub-19 en Buenos Aires

Los misioneros Sebastián Weremczuk (Campo Grande) y Valentín Monzón (San Javier) integran la Preselección Argentina Sub-19 de vóley que se encuentra entrenando en Buenos Aires hasta el sábado 15 de febrero. La Federación del Vóleibol de Misiones recibió la convocatoria para que los jóvenes participen durante esta semana en los entrenamientos físicos y técnicos que realiza el plantel principal de la Selección Argentina Sub- 19 en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en el marco de la participación en el Torneo Argentino de Clubes.

Vóley: Curso para aspirantes a Técnico Nacional Nivel I

La Federación del Voleibol de Misiones brindará un curso para aspirantes a Técnico Nacional nivel I, a partir de este miércoles 12 en la ciudad de Oberá.

Con el objetivo de fortalecer los recursos humanos que se desempeñan en el ámbito provincial, el Ministerio de Deportes acompañará a la entidad en el desarrollo de esta actividad, en el marco del Programa de Capacitaciones que lleva adelante.

El curso estará a cargo del licenciado Rodolfo Quiroz, capacitador de la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), y se dictará en el Estadio Ian Barney II del Centro Provincial de Mediano Rendimiento Deportivo, en Oberá.

Cronograma: miércoles 12 a las 13.30 será la acreditación de los inscriptos y luego de 14 a 19 se cumplirá la primera jornada. El jueves y viernes, en tanto, el horario será de 8 a 11.30 y de 15 a 19.

Los interesados en realizar el curso pueden comunicarse al teléfono 03755-15628185 o al correo electrónico secretariafevomisiones@gmail.com

Básquet: Capacitación abierta en Oberá

En el marco del torneo Súper 4 de La Liga Argentina de básquet que se disputará el próximo viernes y sábado, Oberá Tenis Club (OTC) y la Asociación de Clubes (AdC) llevarán adelante una serie de actividades previas, abiertas y gratuitas, para beneficio de los actores del básquet provincial y la comunidad anfitriona.

El jueves 13, de 16 a 18.30 en el estadio del club, está prevista una capacitación destinada a entrenadores, entrenadoras, estudiantes y docentes de educación física, periodistas, idóneos y demás interesados. El curso será dictado por los entrenadores de los equipos participantes del Súper 4: Elian Villafañe (Barrio Parque, Córdoba), Gustavo Ismael Fernández (Estudiantes, Olavarría), Guillermo Bogliacino (Deportivo Viedma, Río Negro) y Leandro Hiriart (OTC), quienes transmitirán sus conocimientos y experiencias.

Por otro lado, el mismo jueves, pero a partir de las 17, realizarán juegos y entretenimientos en el Centro Cívico de la ciudad, con interacción de las figuras de los equipos con niñas, niños y jóvenes de la comunidad.

La jornada social tendrá la colaboración del Ministerio de Deportes y consistirá en actividades lúdicas y sorteos con la presencia de los asistentes técnicos de cada equipo y dos jugadores: Marcelo Macías (AT), Patricio Rodríguez y Jeremías Sandrini (Estudiantes); Zaqueo Supertino (AT), Agustín Jure y Gabriel Mikulas (Barrio Parque); Ivan Ludueña (AT), Andrés Mariani y Keneth Jones (Deportivo Viedma); y Marcos Figueredo (AT), Rodrigo Sánchez y Lucas Díaz (OTC).

*Ministerio de Turismo

Carnavales del río posadas 2020

Viví el carnaval a orillas del Paraná desde este 14, 15, 21 y 22 de febrero, vibrando con las comparsas, disfrutando de la música y la comida regional en un patio gastronómico diseñado por Selva Adentro. El evento se desarrollará en el IV tramo de la Costanera con entrada libre y gratuita, en las tribunas el valor es de 50 pesos y camarotes a 300 pesos. Más info: https://posadas.gov.ar/cultura/carnavales-posadenos/