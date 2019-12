En el Día Mundial del Hincha de Boca, La Bombonera no abrirá sus puertas

Como cada 12 de diciembre desde 2012, los fanáticos planifican su reunión anual: esta vez, se autoconvocaron por redes sociales en el Obelisco.

Los fanáticos del Xeneize celebran el Día Mundial del Hincha de Boca. Como cada 12 de diciembre (12 del 12, en alusión al «jugador N° 12, como se conoce a su hinchada), los seguidores del club planifican su reunión para celebrar la pasión por los colores. Sin embargo, en esta ocasión el núcleo del encuentro no será la Bombonera: las autoridades se encuentran en plena transición luego de las elecciones del último domingo, que consagraron a la fórmula Ameal-Pergolini-Riquelme como reemplazante del espacio que encabeza Daniel Angelici, titular de la institución durante los últimos ocho años, y se espera el acto formal de traspaso de mando recién para el próximo lunes por la tarde.

Para este jueves estaba previsto un plato fuerte y especial: el partido despedida de Juan Román Riquelme, precisamente en el estadio Alberto J. Armando; sin embargo, cuando el ex enganche, de 41 años, se lanzó a la arena política, optó por suspender el partido entre glorias de la institución y pasarlo para mediados de 2020. En consecuencia, ante la noticia de que la Bombonera no abrirá sus puertas, grupos de hinchas se autoconvocaron a través de las redes sociales para juntarse en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de julio para festejar por la tarde (a las 17 horas), aunque muchos otros no se resignan a no estar cerca de su hogar.

Algo similar ocurrió en 2018, aunque con un punto de partida diferente. Boca había puesto el estadio a disposición de los hinchas, pero por orden del Ministerio de Seguridad de la Ciudad no fue habilitado, por lo que parte de los hinchas se juntaron alrededor de las instalaciones a la espera de un cambio de postura, y otros lo hicieron en el Obelisco; habitual punto neurálgico antes de que la celebración tuviera un carácter más formal y se trasladara a las entrañas del club.

La primera vez que se dio la multitudinaria reunión de hinchas ocurrió en 2012, cuando el número que identifica a los fanáticos del equipo se multiplicó por tres (12/12/12). Y fue en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Al año siguiente se repitió la movilización que, si bien tuvo un carácter festivo en la inmensa mayoría de los participantes, terminó con algunos incidentes. Por eso los festejos se trasladaron al estadio, donde a lo largo de los años hubo shows musicales, presencia de las glorias del equipo de fútbol, desfile de trofeos y otras atracciones.

La historia comenzó hace casi 100 años en honor al histórico apelativo de Victoriano Caffarena, el hincha xeneize que acompañó la gira europea de Boca en 1925, y a quien el diario «Crítica» llamó el «jugador número 12».